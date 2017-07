Suomalainen puhdas luonto on inspiroinut suunnittelija Merja Palinin 25 vuoden ajan

11.7.2017 12:20 | Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Suunnittelija Merja Palin haluaa kertoa suunnittelutöillä luonnon tärkeydestä ja toivoo, että kauniit luontokuosit herättävät halua suojella ja varjella ainutlaatuista luontoa. Kuosit ovat esillä Kangasala-talon galleriassa. Näyttely tekee näkyväksi sen mitä pidämme itsestään selvyytenä - suomalaisen puhtaan luonnon, josta voi nauttia ympäri vuoden.

Merja Palin on Kangasalan Liuksialassa asuva taideteollinen suunnittelija, joka päivittäin kulkee Luca -koiransa kanssa tuttuja kangasalalaisia luontopolkuja pitkin. Luonnon kiertokulku, herkkyys ja tarkkaileva ”kuosikatse” ovat maalla asuvalle Palinille luovuuden ehdoton edellytys. ”Lukuun ottamatta opiskeluvuosia olen aina asunut maalla”, Merja Palin kertoo. ”Minun kuosini kertovat tarinaa suomalaisesta luonnosta. Luonto on ehtymätön ja rikas ideoiden antaja. Haluan myös, että suunnitteluni kertoo meille kaikille luonnon tärkeydestä ja toivon, että kauniit luontokuosit herättävät halua suojella ja varjella ainutlaatuista luontoamme”.

25 vuotta sitten Merja Palin teki ensimmäisen kuosinsa Finlaysonille opinnäytetyönä ja siitä alkoi pitkä ura suunnittelijana. Opinnäytetyöt syntyivät 1992 Etiopiassa harjoittelujaksolla, mutta sen jälkeen kaikki, mitä Palin on kuosiin, kuvioisiin ja kankaisiin suunnitellut perustuvat suomalaisen luonnon kokemiseen. ”Valokuvaus on minun tapani koota tunnelmia mieleeni. Valokuvien ja luonnon inspiroimana syntyvät kuosini. Rakastan työtäni ja haluan suunnitteluni kautta tuoda ihanan, kauniin suomalaisen luonnon värejä, rikkautta ja tunnelmia jokaisen ihmisen kotiin”, Palin toteaa. Näistä päivittäisistä luontoretkistä on syntynyt myös 365 -päivää valokuvasarja, joka on kuvattu pääsosin Kangasalan maisemissa. Kuvasarja on esillä suunnittelijan juhlanäyttelyssä.



Vuosi 2017 on Palinille merkittävä, hän täyttää 50 vuotta ja suunnittelija-uran 25-vuotisjuhlanäyttely avattiin Kangasala-talon gallerissa. ”Tämä on ensimmäinen näyttelyni”, Palin iloitsee, ”tunnen kiitollisuutta.” Luonnon kauneus ja suunnittelijan Palinin kädenjälki näkyy monissa suomalaisten yritysten kankaissa, pellavatuotteissa, lautasliinoissa, matoissa, vihkoissa, lahjapapereissa ja repuissa.

Kangasala-talon gallerian juhlanäyttely koostuu Merja Palinin tuotteista ja kankaista. Kankaat levittäytyvät myös galleriatilan ulkopuolelle Kangasala-talon aulaan. Suunnittelijan silmin – 25 vuotta kuvioita suomalaisesta luonnosta -näyttely on esillä 14.6. - 3.9.2017. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lehdistökuvat

HUOM! Kuvatietoihin merkittävä suunnittelijan ja kuosin nimi sekä valmistaja. Kaikki kuvat Merja Palin.