Suomalainen Retki kauppaan -ruokakasvatusmalli viedään nyt Eurooppaan

Koululaisille opetetaan arjen ruokataitoja ja fiksua kuluttamista uusilla innostavilla tavoilla. S-ryhmän yhdessä Ruokatiedon kanssa ideoima Retki kauppaan -ruokakasvatusmalli kiinnostaa nyt kansainvälisesti. Suomalainen idea viedään muihin Euroopan maihin osana EU-rahoitteista ruokakasvatushanketta. Menetelmän vaikuttavuutta tutkitaan parhaillaan Helsingin yliopiston vetämässä tutkimushankkeessa.

Monelle lapselle on epäselvää, mistä ruoka tulee ja mitä se sisältää. Terveellisten elintapojen edistäminen on tärkeää lasten ja nuorten ylipainon ehkäisemisessä. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT Foodin rahoittama WeValueFood-hanke selvittää toimivia ruokakasvatusmenetelmiä eri puolilla Eurooppaa. S-ryhmän ja Ruokatiedon kehittämä Retki kauppaan -malli on valittu hankkeeseen mukaan yli 350 ruokakasvatusmenetelmän joukosta.

- Hienoa, että suomalainen ruokakasvatusmalli tunnistetaan kansainvälisesti. Retki kauppaan -toiminta on oiva esimerkki yhteistyöstä lasten terveellisen syömisen ja arjen ruokataitojen opettamiseksi innostavalla tavalla. Ruokakauppojen valikoimien kehittämisen sekä tuotteiden ja reseptien muokkaamisen lisäksi terveellisiin ruokavalintoihin voidaan vaikuttaa opetuksen kautta, sanoo päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmästä.

- Ruokakasvatukselle on todellinen tarve. Lapsen oikeuksien viikolla haluamme korostaa ruokakasvatusta työkaluna kestävämpään tulevaisuuteen. WeValueFood-ruokakasvatushankkeen perusajatus on, että herättämällä lasten ja nuorten kiinnostus ruokaa kohtaan, myös tietoisuus ja sitä kautta ruoan arvostus kasvavat, sanoo yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta.

- Retki kauppaan on käytännönläheinen tapa tutustua arjen ilmiöihin. On hienoa, että me ruokakasvattajat yhdistämme voimamme ja viemme suomalaista ruokakasvatusta yhteistyössä maailmalle tämän hankkeen kautta, kertoo toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi Ruokatiedosta.

Korona vie retket verkkokauppaan – menetelmän vaikuttavuutta tutkitaan pilottikouluissa Suomessa ja Puolassa

Retki kauppaan -menetelmän vaikuttavuutta tutkitaan nyt Helsingin yliopiston koordinoimana pilottikouluissa Suomessa ja Puolassa. Tutkimuksessa selvitetään, lisääkö ruokakasvatusmenetelmän käyttö 3.-5.-luokkalaisten lasten kiinnostusta ja ymmärrystä ruoasta. Tavoitteena on viedä Retki kauppaan -malli myös muihin Euroopan maihin.

Tutkimushankkeessa retket toteutetaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ruoan verkkokaupassa sekä etäyhteydellä lähimmän S-marketin marketpäällikön kanssa.

- Tutkimus on parhaillaan käynnissä sekä kaupunkimaisissa että maaseutumaisissa kunnissa. Opettajilta ja lapsilta on tullut menetelmistä innostunutta palautetta, kertoo Maijaliisa Erkkola.

Retki kauppaan

Ruokakasvatusmallin idea syntyi S-ryhmän Ruokamanifestista, jonka yksi teesi on lupaus edistää lasten terveellistä syömistä.

Kaupparetkillä tutkitaan muun muassa, mistä tuotteet tulevat ruokakaupan hyllyihin, missä leivässä on eniten kuitua tai mistä merkistä tunnistaa kotimaisen ruoan. Opetuskokonaisuus on S-ryhmän ja Ruokatiedon yhdessä laatima.

Oppimateriaali on Ruokatiedon tuottamaa ja retket tehdään koulun lähellä sijaitseviin S-marketeihin. Mukana ovat kaikki osuuskaupat ympäri Suomen. Lukuvuoden 2019-2020 aikana ehdittiin toteuttaa yli 100 kaupparetkeä.

Retki tukee opetussuunnitelman mukaista ”ulos luokasta oppimaan ” -ajattelua, jossa oppilaitoksia kannustetaan yhteistyöhön yritysten kanssa osana koulutyötä ja opiskelua. Kaupparetket ovat saaneet erittäin myönteistä palautetta oppilailta, opettajilta, vanhemmilta ja kaupan henkilökunnalta.

Ruokakasvatusmalli laajenee yläkouluille keväällä 2021 Ruokatiedon Ruokavisa -opetuskokonaisuudessa. Koronatilanteen vuoksi retket toteutetaan ruoan verkkokaupassa.

Retki kauppaan -opetuskokonaisuus: https://www.ruokatieto.fi/retki-kauppaan

WeValueFood -hanke selvittää toimivia ruokakasvatusmalleja

WeValueFood on EIT foodin rahoittama hanke, jossa on mukana 14 yliopistoa ja organisaatiota ympäri Eurooppa. Suomea edustaa Helsingin yliopisto. Hanke kartoitti Euroopassa käytössä olevia ja toimivia ruokakasvatustyökaluja ja -menetelmiä, joita löytyi yli 350. Tavoitteena on kehittää alusta, jonne kaikki hankkeessa kerätyt työkalut on koottu ja ruokakasvattajat voivat löytää toimivan työkalun omien hakutoiveidensa mukaisesti.

EIT Food on eurooppalainen ruokatuotannon suuri kehityshanke, joka integroi liiketoimintaa, koulutusta ja tutkimusta ratkaisujen löytämiseksi ruokaan liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää kestävää, terveellistä ja luotettavaa ruokajärjestelmää uusien innovaatioiden ja monipuolisen yhteistyön voimin.