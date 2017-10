Suomalainen retkikunta kuvaa Etelämantereen jään alla – materiaali myös median käytettävissä.

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on parhaillaan Etelämantereella, jossa he yhdessä kansainvälisen retkikunnan kanssa kuuden viikon ajan tarkastelevat ilmastonmuutoksen vaikutusta Etelämantereen rannikon ekosysteemeihin.

Osana tutkimustyötään retkikunta sukeltaa myös Etelämantereen jään alle, josta he kuvaavat aineistoa. Ryhmän tuottama kuvamateriaali sekä muu aineisto on median käytettävissä.

Lisäksi retkikunta dokumentoi ensi kertaa kokonaisen tutkimusmatkan virtuaalisella 360-kameralla. Vr-materiaali valmistuu alkuvuodesta 2018.

− Matkan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Etelämantereen ainutlaatuisuudesta ja sen vaikutuksesta rannikon- ja jäänalaisen luonnon ekosysteemeihin sekä koko maailman ilmastoon, kertoo tutkimusryhmän johtaja professori Alf Norkko.

Tutkimusretkeä voi seurata lähes reaaliaikaisesti Science under the ice -sivulla Facebookissa.

− Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden seurata oikeaa tutkimusmatkaa kuuden viikon ajan. Yleisö voi nähdä koko retken suunnittelusta kenttätyöhön, jonka aikana telttailemme meren jäällä, tutkimuskoordinaattori Joanna Norkko kertoo.

Materiaalia medialle:

Blogipostauksia, valokuvia ja videoita julkaistaan Facebookissa Science Under the Ice -sivustolla retkikunnan kenttätyön aikana. Materiaali on median käytössä.

Seuraa retkikunnan jäseniä:

Professori Alf Norkko: @anorkko

Meribiologi Joanna Norkko: @JoannaNorkko

Tutkimusretkeilijä ja valokuvaaja Patrick “Pata” Degerman: @pataexplorer

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Ryhmän jäsenet eivät ole tavoitettavissa retkikunnan aikaina.

Viestinnän asiantuntija Karin Hannukainen, 050 415 0328, karin.hannukainen@helsinki.fi

Viestinnän asiantuntija Vera Schoultz, 050 318 5321 vera.schoultz@helsinki.fi (out of office v. 43)