Suomalainen Sasta voitti kehopositiivisella innovaatiollaan pohjoismaisen ulkoilualan pääpalkinnon

Sasta on ensimmäisenä suomalaisena vaatettajana voittanut pääpalkinnon ulkoilubrändejä vertailevassa Scandinavian Outdoor Awards 2022 -kisassa. Perinteikäs erämerkki osallistui kisaan neljättä kertaa ja voitto on Nurmeksen legendalle jo kolmas peräkkäin. Aiemmin Sasta on voittanut arvostetussa kisassa vaatekategorian, mutta nyt pohjoismaisten vaatemerkkien yhteenliittymä Scandinavian Outdoor Group palkitsi suomalaismerkin koko kisan pääpalkinnolla pluskoon ulkoiluvaateinnovaatiostaan. Suomalaismenestys oli kisassa vahva, sillä vastuullisuuskategorian voittajaksi valittiin tällä kertaa Halti Reissu -takki.

Scandinavian Outdoor Award -kisassa ovat edustettuna kaikki merkittävät pohjoismaiset ulkoiluvaatemerkit, joten Sastan saavuttama kokonaiskisan voitto on osoitus perinteikkään suomalaisen erävaatettajan osaamisesta ja asemasta alan kansainvälisellä huipulla. Pääpalkinto annettiin tuotteesta, joka kuvastaa Sastan missiota vahvistaa ihmisten luontosuhdetta sekä tukea ympäristön ja vaatteiden lisäksi henkisesti kestävää ajattelua. Scandinavian Outdoor Award 2022 -kisan kokonaiskilpailun voittaja Sasta Mella+ on klassinen, pohjoismaista ulkoilutyyliä edustava takki pluskokoisille naisille.

”Olemme yli puolen vuosisadan ajan pukeneet ulkoilijoita ja eränkävijöitä saavuttaen vankan aseman kotimarkkinalla sekä korkeaa laatua arvostavien kansainvälisten kuluttajien keskuudessa. Alan kansainvälinen kilpailu on kuitenkin kovaa ja suuret merkit jyräävät maailmalla. Hiljainen työmme tuottaa kuitenkin hedelmää, mistä osoituksena on kolmas peräkkäinen voitto yleisesti maailman parhaina pidettyjen pohjoismaisten valmistajien kisassa. Tällä kertaa palkinto on erityinen, sillä se tunnusti Sastan filosofian oikeaksi. Luonto kuuluu kaikille ja jokaisella on oikeus viihtyä vaativissakin olosuhteissa”, kertoo Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala ja jatkaa:

”Tällä kertaa lähdimme kisaan ehdokkuudella, joka korostaa enemmän ideologiaa kuin teknistä innovaatiota. Ulkoiluvaatteissa ei ole riittävästi huomioitu pluskokoista kohderyhmää ja erityisesti muodokkaat naiset ovat joutuneet hankkimaan luonnossa liikkumiseen joko huonosti istuvia tai miesten vaatteita. Tähän tarpeeseen on luotu nyt ratkaisu, joka toivottavasti herättää koko ulkoiluvaatealan. Toivonkin, että muut seuraavat pian perässä.”

Ulkoilu sopivankokoisissa vaatteissa ei saa olla vain normimittaisten yksinoikeus

Kasvavasta kysynnästä huolimatta laadukkaita ja teknisiä ulkoiluvaatteita on edelleen vaikea löytää isoissa ko'oissa. Tuomaristo oli innoissaan siitä, että ensi vuoden alussa markkinoille tuleva Sasta Mella+ on täydellisesti istuva D-mitoitettu takki kokkaammille ja muodokkaammille luontoliikuntaa rakastaville naisille. Tiivis, tuulta ja vettä hylkivä materiaali on valmistettu kierrätetystä polyesteristä (65 %) ja orgaanisesta puuvillasta (35 %). Kankaan pinnassa on PFC-vapaa Nikwax -vahakäsittely, joka tekee siitä vettä hylkivän. Sastan oma korjauspalvelu takaa tuotteelle pitkän käyttöiän käytössä mahdollisesti aiheutuvasta kulumisesta tai repeämisestä huolimatta.

”Tämä ainutlaatuinen palkinto kannustaa meitä jatkamaan valitsemallamme polulla kehittää ja tarjota toiminnallisia vaatteita kaikille kuluttajaryhmälle. Olemme jo pari sesonkia tehneet myös plus-mitoitettua mallistoa ja palaute niistä on ollut sydämellinen. Kaikilla, kokoon katsomatta, on oikeus nauttia luontoliikunnasta itselle sopivissa ja funktionaalisissa varusteissa. Palkinto onkin loistavan takin ohella myös vahva kiitos outdoor-harrastamisen demokratisoinnista”, iloitsee Sastan mallistojen suunnittelija Martti Kellokumpu.

Pohjoismaiden parhaat ulkoiluvaatteet ja -innovaatiot nimetään kuukausia kestäneiden käyttötestien, vertailun ja arvioinnin perusteella. Scandinavian Outdoor Award -kisan tuomaristo koostuu kansainvälisistä ulkoilumedioiden edustajista ja ulkoilualan ammattilaisista. Sasta on aiemmin palkittu pohjoismaiden parhaana ulkoiluvaatteena naisten Sasta Peski takilla (2021) ja Sasta Kaarna-sarkahousuilla (2020).

Sasta on ensimmäinen suomalainen merkki, joka on voittanut kisan pääpalkinnon. Eniten voittoja (5) on saavuttanut Fjällräven ja kahteen voittoon ovat yltäneet Bergans, Norrøna, Ecco, Devold ja Aclima.

Scandinavian Outdoor Group SOG on 75 tunnetun pohjoismaisen ulkoilubrändin yhteenliittymä, joka tukee jäseniksi valittuja brändejä kansainvälisessä markkinoinnissa. SOG:n tavoitteena on vahvistaa laadukkaiden pohjoismaisten outdoor-brändien kansainvälistä tunnettuutta mm. yhteisen markkinointiverkoston avulla. Vuonna 2000 perustettu SOG edustaa jäseniään kansainvälisillä messuilla ja ulkoilualan tapahtumissa. Arvostettua Scandinavian Outdoor Award -kisaa SOG on järjestänyt vuodesta 2005 lähtien.

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle yli puolen vuosisadan kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.