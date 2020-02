Suomalainen Sijoittaja.fi ja maailman johtava sosiaalisen sijoittamisen alusta eToro yhteistyöhön

Sijoittaja.fi ja eToro ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sijoittaja.fi:n kansainväliset sijoitussalkut ovat nyt maailmanlaajuisesti sijoittajien kopioitavissa eToro-palvelussa.

eToron sijoitusalustalla sijoittajat voivat sijoittaa eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. Sijoittaja.fi tarjoaa informaatiota, työkaluja ja sijoitussalkkuja suomalaisille sijoittajille. Nyt Sijoittaja.fi:n ammattitaito ja salkut ovat myös kansainvälisten sijoittajien saatavilla.

”Aiemmin yksityissijoittajille ei ole ollut tarjolla helppoja tapoja kopioida ammattilaisten tai muiden tunnettujen sijoittajien salkkuja. Nyt tämä on eToron avulla vihdoin mahdollista, minkä vuoksi mekin olemme omilla salkuillamme mukana," kertoo Timo Heikkilä Sijoittaja.fi:stä.

”Olemme todella tyytyväisiä yhteistyösopimuksesta. Suomalaisille sijoittajille se tarjoaa helpon tavan hajauttaa kansainvälisesti. Salkut on rakennettu maailman johtavaa sijoitustutkimusta hyödyntäen. eToro on tärkeä askel suomalaisen sijoitusosaamisen sekä Sijoittaja.fi:n kansainvälistymisessä.”

Yoni Assia, eToron toimitusjohtaja ja perustaja sanoo: ”Olemme innoissamme yhteistyöstä Sijoittaja.fi:n kanssa. eTorolla on maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää, joilla on nyt mahdollisuus sijoittaa Sijoittaja.fi:n kolmeen uuteen salkkuun: Disruptiiviset teknologiaosakkeet, Globaalit matalariskiset laatuosakkeet ja Laajasti hajautettu ETF-salkku."

”Olemme rakentaneet eToron alustan sosiaaliseksi verkostoksi. Liittymällä eToroon sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa haluamiinsa omaisuusluokkiin, kuten raaka-aineisiin, osakkeisiin ilman välityspalkkiota sekä kryptovaluuttoihin. Käyttäjät hyötyvät siitä, että ovat osaa globaalia yhteisöä, jonka käyttäjät jakavat sijoitusstrategioitaan ja sijoitusnäkemyksiään. Jokainen sijoittaja voi myös seurata menestyneimpiä sijoittajia."

”eToron sijoitusalusta on nyt käytettävissä 22 kielellä – myös suomeksi. Toivomme, että yhteistyö Sijoittaja.fi:n kanssa mahdollistaa yhä useamman suomalaisen pääsevän nauttimaan eToron eduista. Uskomme, että sijoittajat etsivät pääsyä haluamiinsa omaisuusluokkiin, tietoa ja näkemystä sekä tapaa tehdä sijoittamisesta helppoa. eToro tarjoaa kaikki nämä kolme ominaisuutta edullisella hinnalla, joka mahdollistaa sijoittamisen aivan kaikille.”

Lisätietoja

Timo Heikkilä, perustajayrittäjä, Sijoittaja.fi

Puh. 0400 763509

timo.heikkila@sijoittaja.fi

Nir Smulewicz, VP Marketing, eToro

nirsm@etoro.com

eToro

Vuonna 2007 perustetun eToron visiona oli avata globaalit markkinat jokaiselle siten, että sijoittaminen on helppoa ja läpinäkyvää. eToron sijoitusalusta mahdollistaa yksityissijoittajille sijoittamisen haluamiinsa omaisuusluokkiin osakkeista ja raaka-aineista kryptovaluuttoihin. Me olemme globaali sijoitusyhteisö, jolla on yli 12 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, ja jossa käyttäjät jakavat sijoitusstrategioitaan ja jokainen voi seurata menestyneimpiä sijoittajia. Sijoitusalustan avulla käyttäjät voivat helposti ostaa, pitää ja myydä arvopapereita, seurata salkun kehitystä reaaliajassa ja tehdä toimeksiantoja milloin tahansa.

eToro Europen toimintaa sääntelee Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC). Isossa-Britanniassa eToro (UK) Ltd on Financial Conduct Authorityn (FCA) valtuuttama ja sääntelemä yhtiö. eToro Europe ja eToro UK toimivat rahoitusvälinemarkkinadirektiivin (MiFID) alaisina ja noudattavat sitä. Lisätietoja: etoro.com, suomenkieliset sivut etoro.com/fi

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy

Sijoittaja.fi:n visiona on, että jokainen voi olla oma salkunhoitajansa. Sijoittaja.fi:tä käyttää yli 120 000 sijoittajaa kuukaudessa. Sijoittaja.fi tarjoaa hyötytietoa sijoittajille, valmiita mallisalkkuja sekä sijoittajan työkalut, jotka auttavat sijoittajia tekemään parempia sijoituspäätöksiä. Toimipisteemme on Oulussa ja työllistämme 10 sijoitusalan ammattilaista. www.sijoittaja.fi

Lue lisää Sijoittaja.fi:n kansainvälisistä sijoitussalkuista: https://tilaa.sijoittaja.fi/maailmanparhaatsijoitussalkut