Suomalainen soul-artisti tähtää suoraan kansainvälisille markkinoille - Maja Mannilan mielestä djembeä hakkaava kaksivuotias on tajunnut musiikin tekemisen ytimen

Open Creative Housella uusia biisejään taltioiva laulaja, pianisti ja säveltäjä äänittää lauluraitaansa uudelleen. Äskeinen otto, kuten moni muu aikaisempikaan, ei kelvannut.

Soulia, r&b:tä ja improvisaatiota musiikissaan yhdistelevä Maja Mannila Trio on ollut nousukiidossa kolme viimeistä vuotta. Vuonna 2020 pianisti Iiro Rantala pyysi Mannilan ja tämän avomiehen, kitaristi Johannes Granrothin, agentuuriinsa Apollo Artisteihin. Keikkamyyjä Minna Huuskosen ansiosta keikkareissuja on ollut jo Saksaan, Viroon ja Liettuaan. Keväällä hänen trionsa valittiin edustamaan Suomea Gävlen Nordic Jazz Comets-tapahtumaan, syksyllä on luvassa Lontoo ja oma Saksan kiertue.

Ainakaan aiemmin ei suomalaisia artisteja varsinaisesti rohkaistu tekemään musiikkia muulla kuin äidinkielellään, saati lähtemään uranluontiin ulkomaille - eikä radioissa edelleenkään arvosteta muiden kuin natiivien esiintymistä englannin kielellä. Mutta Mannilalla ei ole tavoitteena päästä kotimaassaan radiokanavien soittoon tai Spotify-listoille, vaan elättää itsensä keikkailemalla.

Yleisesti ainakin englannin kielen ääntäminen on parantunut aiempien sukupolvien lausumisesta, mutta z-sukupolvi on varmasti myös rohkeampi, monesta eri syystä. Mannilan mukaan hänen ikäluokkansa tekijät uskaltavat puhua suoraan ja seistä oman asiansa takana. Jos jotain on pielessä, he osaavat antaa palautetta vaikkapa musiikillisille opinahjoille epäkohdista tai tulehtuneesta ilmapiiristä.

Vaikka oma tekemisen suunta on selvillä, pahin kriitikko on ”se omassa päässä asuva ilkeä pieni tyyppi, jota kukaan ulkopuolinen ei voita”. Perfektionistille jo aloittaminen on vaikeaa, ”kun ei siitä kuitenkaan tule mitään.” Tuota ilkiötä pitäisi pystyä hallitsemaan, ja oppia olemaan sinut itsensä kanssa. Ei tarvitsisi koko ajan todistella, kuinka oikeasti osaisi vieläkin paremmin. Mutta mikä sitten oikein on täydellistä, kysyy Maja itsekin.

”Se on täydellistä, kun pystyy nauttimaan ja löytämään takaisin luomiseen. Kun kaksivuotias hakkaa djembeä ja huutolaulaa eikä mieti, kuulostaako se hirveältä.”

Kotona lapsuudessa kuullulla musiikilla on ollut suuri vaikutus Mannilan tekemiseen. Maja kertoo tuntevansa itsensä etuoikeutetuksi synnyttyään sukuun, jossa esimerkiksi molemmat mummot ovat taiteellisia ja koko kahdeksanhenkinen perhe muusikoita.

Suurimpia inspiroijia ovat olleet Earth, Wind & Fire, acapella-yhtye Take 6:n harmoniat, Beyoncén laulaminen vanhemmilla albumeilla, Dirty Loops – jota Maja Mannila Trio pääsi lämmittelemään viime vuonna April Jazzeille - sekä kitaristi Pat Metheny. Myös vanhempansa hän mainitsee musiikillisiksi esikuvikseen. Nykyään Mannila kuuntelee eniten Michael Mayoa, Lalah Hathawayta sekä Jacob Collieria.

Maja Mannila haluaa tehdä lauluja maailmanrauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja inhimillisyydestä ja jakaa musiikillaan rakkautta ja iloa. Viestinä jotain tämän suuntaista:

"Hang in there. Sä et oo koskaan se valmis product vaan sä oot aina se prosessi."