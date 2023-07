Suomalainen The Solubility Company perustaa huippuluokan palvelulaboratorion Yhdysvaltoihin

The Solubility Company Oy on kerännyt miljoonarahoituksen yhdysvaltalaiselta lääkealan ammattilaisista koostuvalta sijoitusryhmältä Microsize LLC:ltä. The Solubility Company Oy on suomalainen lääkekehityksen analytiikkapalveluiden edelläkävijä, jonka palvelut mullistavat alkuvaiheen lääkekehityksen. Rahoituksen tavoitteena on kiihdyttää Solubilityn palveluiden käyttöönottoa vahvistamalla sen läsnäoloa päämarkkinoilla Yhdysvalloissa.

Rahoitus mahdollistaa The Solubility Companylle huippuluokan palvelulaboratorion perustamisen Pennsylvaniaan yhdessä Microsize LLC:n kanssa. Solubilityn kehittämä ja patentoima konenäköä ja tekoälyä hyödyntävä SPA® -teknologia tarjoaa tarkkaa tietoa mikroskooppisista ainemääristä, mikä mullistaa lääkekehittäjien pääsyn varhaisen vaiheen molekyylitietoon.

Kumppanuus yhdistää The Solubility Company:n tietotaidon pienten ainemäärien liukoisuudesta ja lääkeaihioiden kiinteästä olomuodosta Microsizen asiantuntemukseen lääkeaihioiden jatkokehityksestä. Tämä antaa yhtiöiden asiakkaille merkittävän etulyöntiaseman lääkkeiden markkinoille pääsyn nopeuttamisessa.

"Rahoitus kiihdyttää strategista laajentumistamme päämarkkinallemme Yhdysvaltoihin," toteaa The Solubility Company:n toimitusjohtaja tohtori Sami Svanbäck. Hän painottaa, että rahoitus osoittaa suurta arvostusta yrityksen tekemää uraauurtavaa työtä kohtaan. "Yhdessä Microsizen kanssa pystymme nopeuttamaan uusien lääkkeiden kehitysprosessia ainutlaatuisella tavalla."

Microsizen toimitusjohtaja TJ Higleyn mukaan yhteistyön synergiaedut ovat selviä. "Olemme innokkaita tukemaan The Solubility Company:n kehitystä ja tuomaan mullistavan SPA® -teknologian lähemmäksi asiakkaita Yhdysvalloissa. Yhteistyö tulee nopeuttamaan uusien lääkkeiden markkinoille tuloa, kun se yhdistää varhaisen vaiheen tiedon ja lääkemuodon suunnittelun saman katon alle.”

Toiminta uudessa laboratoriossa alkaa Yhdysvalloissa vuoden loppuun mennessä.