Suomalainen verkkokaupan uudistaja Iona avaa toimiston Lontooseen

Digitaalista kaupankäyntiä kehittävä suomalainen Iona avaa toimiston Lontooseen ja vahvistaa näin kansainvälistä kasvuaan. Iso-Britannia on Euroopan suurimpia digitaalisia talouksia, ja Lontoo on toiminut vuosia markkinan suunnannäyttäjänä. ”Meillä on Lontoossa jo asiakkaita ja kumppaneita, joten läsnäololle on hyvät perusteet. Saamme oman toimiston kautta hyvän pohjan ponnistaa laajemmin kansainvälisille markkinoille”, Ionan toimitusjohtaja Mikko Mantila perustelee uuden toimiston avausta.

Iona on digitaalisen kaupankäynnin uudistaja, joka tarjoaa modulaarisia ja toimittajariippumattomia verkkokaupan ratkaisuja. Yhtiön mottona on pyrkiä irti korkeista lisenssimaksuista ja raskaista ohjelmistopäivityksistä. ​

”Iona tekee ratkaisuja, joita muut eivät osaa. Siksi meitä pyydetään apuun, kun haetaan parasta mahdollista asiakaskokemusta tarjoavia ratkaisuja, jotka toimivat millä tahansa alustalla. Monoliittiset verkkokaupparatkaisut eivät taivu asiakkaiden vaatimuksiin. Autamme kunnianhimoisia brändejä kasvamaan ja kansainvälistymään. ​Esimerkiksi Nokian tuotemerkillä puhelimia valmistavan HMD Globalin verkkokaupan rakensimme muutamassa kuukaudessa”, toimitusjohtaja Mantila kertoo.​

Iona aloitti toimintansa vuonna 2019. Vuonna 2022 myynti oli 2,6 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa noin 50 prosentin kasvuvauhtia myös tästä eteenpäin. Työntekijöitä yhtiöllä on Helsingissä, Lontoossa ja Filippiineillä, mihin yhtiö on keskittänyt ohjelmointityöt.

Koronapandemia tarjosi Ionalle ponnahduslaudan, mutta kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Digitaalinen kaupankäynti hakee jatkuvasti uusia muotoja ja kanavia, joita perinteinen verkkokauppa ei pysty täyttämään.

Ionalla on laajaa osaamista niin toimitusketjujen ja logistiikan kuin maksujärjestelmien hallinnasta, myynnistä ja markkinoinnista, brändin kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta. Verkkokaupan uudistamisessa tarvitaan näitä kaikkia.

Iona räjäyttää vanhan verkkokaupan palasiksi

”Räjäytämme vanhan verkkokaupan palasiksi, koska valmiit monoliittiset ratkaisut eivät enää täytä asiakaskokemuksen ja kasvua hakevien yritysten vaatimuksia. Yhdistämme asiakkaidemme liiketoiminnan parhaisiin saatavilla oleviin teknologioihin. Headless-teknologia mahdollistaa luovat ja räätälöitävät ratkaisut kustannustehokkaasti. Näin nostamme asiakaskokemuksen uudelle tasolle kanavasta ja alustasta riippumatta”, Mikko Mantila kuvailee Ionan liiketoimintaa.

Ionan osaamiseen ovat tukeutuneet HMD:n ohella esimerkiksi Kesko, Fortum, Icare, Billebeino, Kuoma ja Ponsse. Ionan rakentamat liiketoimintamallit ja teknologia-alustat parantavat verkkopalvelujen nopeutta, tietoturvaa sekä lisäävät skaalautuvuutta. Digitaalinen kaupankäynti ulottuu perinteisestä vähittäiskaupasta yritysten sisäisiin ja globaaleihin toimitusketjuihin.

Iona on myyttinen saari Skotlannissa. Saari on ollut kelttien pyhä paikka vuosituhansien ajan sekä muinaisen tiedon ja ymmärryksen keskus. Ionan kautta uudet ideat ja ajatukset ovat levinneet koko Britanniaan ja läntiseen Eurooppaan.