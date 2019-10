Suomalainen verkkokauppa kehitti uudenlaisen vitamiinien kestotilauspalvelun lääkkeiden annosjakeluun erikoistuneen yrityksen kanssa

Tiedote 17.10.2019. Perheomistuksessa oleva Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy kehitti yhteistyössä kotimaisista Puhdas+ -tuotteista tunnetun New Organics Oy:n ja apteekkien lääkeannosjakeluun erikoistuneen Pharmac Finland Oy:n kanssa kätevän vitamiinien kestotilauspalvelun.

Terveelliset elämäntavat ja omaan hyvinvointiin panostaminen ovat nousseet keskeisiksi arvoiksi kiireisen nykyihmisen arjessa. Kuluttajat etsivät helppoja ratkaisuja oman ja läheistensä terveyden tukemiseen. Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy halusi vastata kysyntään ja laajensi palvelutarjontaansa kestotilausvitamiineihin, jotka on pakattu käteviin päiväannospusseihin. Palvelu tullaan lanseeraamaan 18.-20.10.2019 järjestettävillä I love me -messuilla New Organicsin ja Hyvinvoinnin Tavaratalon yhteisellä messuosastolla.

"Asiakkaamme ovat erittäin tietoisia, että tiettyjä vitamiineja, kuten D-vitamiinia tulee syödä tietty määrä päivittäin. Vitamiinien säännöllinen ottaminen tuottaa kuitenkin päänvaivaa ja vitamiinipurkit jäävät helposti vanhenemaan keittiön kaappiin. Annosjakelun ansiosta asiakkaamme muistavat ottaa kestotilauksella tilaamansa vitamiinit helpommin päivittäin ja seuraavan kuukauden annos saapuu kätevästi oikealla hetkellä, ennen kuin edelliset tuotteet loppuvat.", Hyvinvoinnin Tavaratalon toimitusjohtaja Hanneli Salo kertoo.

Salon mukaan kestotilauspalvelu on vasta alkutekijöissä, mutta vastaa jo tässä vaiheessa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin:

"Asiakashan on saattanut käydä mittauttamassa omat vitamiini- ja hivenainetasonsa, minkä pohjalta hänelle on suositeltu tietynlaista ravintolisäohjelmaa. Sen toteuttaminen onkin huomattavasti helpompaa valmiin annosjakelun ansiosta kuin hankkimalla kaikki vitamiinit erikseen."

Tuotteet kotimaiselta valmistajalta, pakkaus tapahtuu Vantaalla

Annosjakelupalvelussa käytetyt tuotteet tulevat suomalaiselta New Organics Oy:ltä, joka tunnetaan Puhdas+ -brändistään. Puhdas+ -vitamiinit ja -ravintolisät valmistetaan kokonaan ilman säilöntä-, pintakäsittely-, täyte-, makeutus- ja väriaineita. Valtaosa tuotteista sopii myös kasvissyöjille ja vegaaneille.

Annosjakelutuotannosta vastaa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun erikoistunut Pharmac Finland Oy, jonka huippumodernit tuotantotilat sijaitsevat Vantaalla.

Pharmac Finland Oy:n toimitusjohtajan Karoliina Kaijasilta-Järvenpään mukaan annosjakelun valttina on ennen kaikkea annospussien käytön helppous:

"Pussien päällä on selkeät merkinnät pussin sisältämistä ravintolisistä ja niiden ottoajankohdista. Valmiit annospussit ovat myös kätevä ottaa mukaan esimerkiksi matkoille tai harrastuksiin."

Kaijasilta-Järvenpää kertoo, että annosjakelulla voidaan säästää merkittävästi myös kustannuksissa sekä pakkausjätteen määrässä:



"Ravintolisät jaetaan suurista pakkauksista, jolloin tablettien yksikköhinta on edullinen ja syntyvän pakkausjätteen määrä huomattavasti pienempi kuin pieniä pakkauksia käytettäessä. Tämä etu saavutetaan esimerkiksi Hyvinvoinnin Tavaratalon ravintolisien pakkaamisessa annospusseihin, kun valmisteet toimitetaan Pharmacille suurissa bulkkipakkauksissa pikkupakkausten sijaan."

Pharmac Finland on halunnut ottaa tuotannossa huomioon myös palvelun ekologiset vaikutukset:

"Myös annospussimateriaaleihin kiinnitetään huomiota. Koneelliseen annosjakeluun soveltuvia vähempimuovisia annospusseja on etsitty jo pitkään ja lähitulevaisuudessa ne saadaan käyttöön", hän summaa.