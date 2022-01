Hei kulttuurialan toimija, harrastaja tai ammattilainen!

Nyt on oikea aika tehdä hanke-ehdotuksia.



Yhteistyökumppanin etsimisen Venäjältä käynnistät täyttämällä 1.3.2022 mennessä hanke-ehdotuslomakkeen kulttuurifoorumin uudistuneilla nettisivuilla osoitteessa www.kultforum.org.

Kevään aikana venäläiset yhteistyökumppaniehdokkaat vastaavat suomalaisten tekemiin hanke-ehdotuksiin, ja saat itse päättää, kenen kanssa aloitat neuvottelut. Foorumin puitteissa voit käydä tunnusteluneuvottelut löydettyjen kumppanien kanssa turvallisesti etäyhteyksillä ja tulkin avustuksella.

Kulttuurifoorumin yhteistyökumppanihaku on avoin ja maksuton kaikille. Partneria yhteistyöhön voivat etsiä foorumin kautta niin erilaiset organisaatiot, yhteisöt kuin yksittäiset toimijat sekä ammattilais- että harrastajatasolla. Toiminnassa ovat edustettuina laajasti kaikki kulttuurin ja taiteen alat.

Kulttuurifoorumin etäinfo 8.2.2022



Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kulttuurifoorumista ja partnerihausta ti 8.2. klo 14. Info on avoin kaikille, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki. Tilaisuus järjestetään Zoomilla.

Ilmoittaudu tästä: https://forms.office.com/r/2VxyH6ebb3

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi – kohtaamis- ja verkostoitumispaikka XXIII



Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi on tarkoitus järjestää Lahdessa 7.-8.10.2022. Foorumin formaatti tarkentuu myöhemmin maiden koronatilanteen mukaan. Foorumin seminaareissa ja tilaisuuksissa pohditaan kulttuurikentän ajankohtaisia kysymyksiä, verkostoidutaan ja vaihdetaan kokemuksia. Foorumissa voi halutessa tutustua oman yhteistyökumppanin kanssa kasvokkain ja jatkaa neuvotteluja.



Suomi-Venäjä-seura on kulttuurifoorumin pääjärjestäjä Suomessa yhdessä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän kulttuuriministeriön kanssa, jotka rahoittavat toimintaa. Foorumitoiminta käynnistyi vuonna 2000 ja kuluneiden vuosien aikana foorumin kautta on löydetty kumppanit yli 1600 yhteistyöhankkeeseen.