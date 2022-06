Suomalaisbrändi teki sen taas - latinotähti Maluma rokkaa suomalaisia Nopeet-aurinkolaseja uudella musiikkivideollaan

Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen – 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa 19.1.2021 12:55:03 EET | Tiedote

Sunnuntaina Norjan suurimpiin iltapäivälehtiin lukeutuva Dagbladet.no julkaisi Norjan tullin twiittaamaan videon, jossa tullivirkailija kaivaa ontoksi kaiverretun Raamatun sisältä 5000 dollaria käteistä. ”One of the oldest tricks in the book”, Norjan tulli toteaa Twitterissä. Norjan tullin twiitin mukaan Raamatun sisältä löytynyt käteissumma pysyy takavarikoituna kunnes on selvitetty, liittyykö tapaukseen rikosta.