SUOMALAISELLE SUKSIVOIDEYHTIÖ VAUHTI SPEED OY:lle LÄPIMURTO VOITEIDEN VALMISTUKSESSA – LAAJASTI KÄYTETYT FLUORIT KORVATAAN UUSILLA INNOVATIIVISILLA LISÄAINEILLA SUKSIVOITEISSA

Suksivoideteollisuus on pitkään pyrkinyt löytämään voitelutuotteissa ympäristölle ja ihmisille haitalliseksi todetuille fluorilisäaineille korvaavia raaka-aineita. Vauhdin uudet PURE-tuotteet tulevat mullistamaan voidemarkkinoita merkittävästi ja muuttamaan tuotetarjontaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Rekisteröidyn PURE-tuotemerkin mallisto tuodaan markkinoille valikoidusti jo tämän talven lumille.

Suomen johtava ja maailman vanhin suksivoiteiden valmistaja Vauhti Speed Oy aloitti uusien omistajiensa myötä vuonna 2015 mittavan tuotekehitysprojektin liittyen uuden sukupolven nestemäisiin suksivoiteisiin ja pitokarva­suksien puhdistus- ja hoitotuotteisiin. Vauhti käynnisti samalla myös tutkimusprojektin, jonka tavoitteena oli löytää lisäaineita korvaamaan fluoriyhdisteet suksivoiteissa. Vauhti onnistuikin kehittämään ensimmäisenä voidevalmistajana maailmassa pitokarvasuksille hiilivetyliuotinvapaat tuotteet, joille myönnettiin patenttisuoja vuonna 2019. Pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena onnistuttiin tekemään läpimurto terveydelle haitallisten fluoriyhdisteiden korvaamiseksi uusilla lisäaineilla voitelutuotteissa, jotka Vauhti Speed Oy tuo nyt markkinoille.

PURE-SUKSIVOITEET

Vauhdin uusi PURE-mallisto on kokonaan fluorivapaa suksivoide- ja hoitotuotemallisto, joka käsittää tuotekategoriat aina kilpahiihtäjän vaatimustasoon asti. Voiteiden suorituskyky on osoittautunut tietyissä olosuhteissa fluorivoiteita (ja pinnoitteita) selkeästi paremmaksi.

Vauhdin PURE-mallisto on pitkäjänteisen ja systemaattisen kehitystyön tulos, jota on tehty yhdessä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa. Uuden malliston ja lisäaineiden takana on Vauhti Speed Oy:n toimitusjohtaja Esa Puukilainen - joensuulainen kemisti, tutkija ja tohtori.

Yhtiö on jättänyt uusista lisäaineista patenttihakemuksen, joka takaa Vauhdille yksinoikeuden PURE-mallistossa käytettyihin fluoria korvaaviin raaka-aineisiin suksivoideteollisuudessa. Puhtaampi ja vastuullisempi suksivoide on Vauhdin vastaus nykysukupolven tarpeisiin ja arvoihin.

Sinkkistearaatti, alifaattisilla ryhmillä varustettu polydimetyylisiloksaani sekä näiden seokset parantavat luistovoiteissa käytettyjen hiilivetyvahojen ja parafiinien toiminnallisuutta kaikissa lumi­olosuhteissa. Lisäaineiden kemia mahdollistaa niiden prosessoinnin ja täydellisen sekoittumisen hiilivety­vahojen sekä hiilivetyliuottimien joukkoon. Lisäaineiden määrä ja suhde sekä vaharaaka-aineiden tyyppi voidaan optimoida hyvin laajasti eri lumityyppien vaatimusten mukaisesti. Näiden tuotteiden käyttö sutipullosta on helppoa ja tehokasta sekä samalla ympäristöä vähän kuormittavaa.

Uusi innovatiivinen PURE-mallisto on merkittävä läpimurto ja virstanpylväs suomalaiselle Vauhdille matkalla suksivoiteiden markkinajohtajaksi maailmalla.

Vauhti Speed Oy järjestää tiedotustilaisuuden uudesta PURE-mallistosta ja tulevaisuuden suksivoitelusta maastohiihdon maailmancupin yhteydessä Rukalla 28.11.

VAUHTI SPEED OY TIEDOTUSTILAISUUS

28.11. RUKAN LEHDISTÖKESKUKSESSA KLO 11.30.

SUKSIVOITELUN TULEVAISUUS JA EUROOPAN KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSET TOIMIALAAN

VAUHTI SPEED OY:N TOIMITUSJOHTAJA JA KEMIAN TOHTORI ESA PUUKILAINEN

- erilaisten fluoriyhdisteiden käyttö nykypäivän voiteissa ja voideteollisuudessa

- voimaan astuvat lainsäännöt ja niiden vaikutukset suksivoiteiden tulevaisuuteen

- Vauhti Speed Oy:n uudet fluorivapaat voiteet ja kemialliset rakenteet tuotteiden takana