Suomalaisen maa- ja metsätalouden teot esimerkkeinä kestävän kehityksen askeleissa

Kestävän kehityksen toteutumista arvioidaan parhaillaan YK:n kokouksessa. Suomi ja sen maa- ja metsätalous voivat ylpeillä monilla vahvuuksilla, jotka liittyvät neljään erityistarkastelussa olevaan tavoitteeseen: vesi- ja energiatavoitteet sekä kestävään tuotantoon ja maaekosysteemeihin liittyvät tavoitteet.

- Nimenomaan ympäristökestävyys on meillä hyvällä tasolla, mutta turvallisen ja puhtaan ruuan tuotannon taloudellisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä on parannettavaa, viestittää MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola New Yorkista.

YK:n kestävän kehityksen Agendan 2030 toimeenpanoa arvioiva YK:n kestävän kehityksen korkean tason foorumi (HLPF2018) kohdistaa katseensa tänä vuonna maa- ja metsätaloudelle läheisille tavoitteille. Kyseessä ovat erityisesti veteen, energiaan, kestävän tuotantoon sekä maaekosysteemeihin keskittyvät tavoitteet eli 6,7,12 ja 15.

Energiapäivässä korostetiin vahvasti uusiutuvan energian merkitystä ja nopeaa murrosta, jota elämme. Suomalaisen maa- ja metsätalouden ylpeyden aiheita ovat uusiutuvan energian mahdollisuudet, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen moninaisilla vapaaehtoisilla toimilla ja vesiosaaminen, jossa maa- ja metsätalous on vahvasti mukana. Vesiin liittyvät kysymykset ovat MTK:lle tärkeitä. Puhtaiden ja riittävien vesivarojen tärkeyden korostamiseksi MTK liittyi tällä viikolla Suomen vesivastuusitoumukseen https://sitoumus2050.fi/commitment/vastuullista-toimintaa-mtk-n-vesivastuusitoumus.

Vesivastuusitoumuksessa kuvataan konkreettisia tekoja, joita maa- ja metsätaloudessa tehdään tilatasolla ja miten MTK toimii eri tasoilla vesiemme parhaaksi.

- Kuitenkin, kuten maailmalla yleensä, myös suomalainen maa- ja metsätalous voi edetä kestävän kehityksen askelissa vain, jos maanomistukseen ei kohdistu liikaa rajoitteita ja toiminta on taloudellisesti kannattavaa, painotti Liisa Pietola paneelissa, joka tarkasteli maaekosysteemien kestävää käyttöä ja kestävää tuotantoa.

Esitelläkseen kestävää suomalaista tuotantoa MTK julkisti nettisivuillaan kestävän kehityksen eri tavoitteisiin liittyvät tiivistelmät juuri ennen kokousta: https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2018/fi_FI/MTK_mukana_YKn_kestavan_kehityksen_foorumissa/

MTK on mukana Suomen delegaation lisäksi myös Farmers Major Group -delegaatiossa, jota koordinoi World Farmers Organization (WFO). Viljelijäpääryhmän vahva viesti kokouksessa on ollut osallistamisen lisääminen ja kuulluksi tuleminen YK:n prosessissa, jossa Agenda2030 toimeenpannaan.

- Viljelijät toteuttavat kestävän kehityksen tekoja jokapäiväisessä elämässään, heidän hyvinvoinnistaan on kiinni yhteiskuntien ja luonnon hyvinvointi, muistuttaa Pietola.

Lisätietoja: Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

liisa.pietola@mtk.fi

+358 504384014