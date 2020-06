Suomalaiset haluavat elämyksiä tänäkin kesänä – kunhan ne perustuvat iloiseen ja turvalliseen yhdessäoloon.

Muumimaailma selvitti, miten poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut suomalaisten matkustushalukkuuteen ja lomasuunnitelmiin. Elämyspuiston kanta-asiakkaille eli Muumimaailman Perhetutuille tehdyn kyselyn mukaan 90 % aikoo matkailla kesällä.

Suomalaisilla on takanaan pitkä ja poikkeuksellinen kevät monenlaisine rajoitteineen. Kesän saapuminen on saanut ihmiset pohtimaan missä ja miten lomansa viettävät. Muumimaailma kysyi kanta-asiakkailtaan eli Perhetutuilta näiden kesäsuunnitelmista ja sai vastauksia lähes 1800 ihmiseltä.

Vastaajista 90 % aikoo matkailla kesällä ja heistä lähes 94 % valitsee kulkuvälineekseen oman auton. Noin kolmasosa vastaajista suunnitteli tekevänsä pelkästään päiväretkiä lähiympäristöön.

Suosituimmat yöpymispaikat kodin ulkopuolella ovat hotelli (n. 33 %) ja mökki (n. 22 %).

Lapsille halutaan tänäkin kesänä tarjota elämyksiä. Sitä pitää tärkeänä yli 95 % vastaajista. Elämyksen luonteella on kuitenkin merkitystä ja ylivoimainen enemmistö eli n. 96 % toivoo matkailukohteelta ennen kaikkea iloista ja turvallista yhdessäoloa. Vain murto-osa kaipaa vauhtia ja jännitystä eikä rauha ja hiljaisuuskaan innosta sen enempää, mikä on varsin ymmärrettävää pitkän eristäytymisen jälkeen. Muumimaailma on juuri tätä kaikkea ja siksi Yli 88 % aikoo vierailla Muumimaailmassa varmasti tai mahdollisesti.

Muumimaailmassa iloinen yhdessäolo on kaiken keskiössä. Toiminta perustuu kävijöiden sekä tuttujen ja rakastettujen Muumihahmojen väliseen vuorovaikutukseen. Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikosken mukaan tänä kesänä kiinnitetään erityishuomiota siihen, että yhdessäolo tapahtuu turvallisesti.

"Lupauksemme on, että Muumimaailmassa voit iloita huoletta. Noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta rajaamalla esimerkiksi päivittäistä kävijämäärää ja kiinnittämällä huomiota myös turvaväleihin. Pääsy- ja pysäköintilippuja myydään vain ennakkoon verkkokaupastamme. Asiakkailtamme tulleen palautteen mukaan toimenpiteet ovat olleet oikeanlaisia ja vierailu on sujunut ilman huolta turvallisuudesta! Kävijämäärät ovat olleet sellaisia, että esim. turvavälin noudattaminen on ollut helppoa!

Muumimaailma on myös juhannusaattona ja -päivänä. Luvassa on hauskaa erikoisohjelmaa koko perheelle mm. juhannustanssit ja Muumipapan eriskummallinen juhannussalko sekä Pikku Myyn synttärit.

Muumimaailman kesän 2020 aukioloajat:

6.6.-30.6. klo 11-17

1.7.-9.8. klo 10-18

10.8.-23.8. klo 11-17