Suomalaiset haluavat jatkossa suosia vähähiilisiä ja kestäviä materiaaleja rakentamisessa

- Pitkäikäisissä materiaaleissa vaihtamisen tarve on harvakseltaan, ja niihin liittyy silloin usein myös helppohoitoisuus. Kestäviä materiaaleja on nykyään saatavilla myös kohtuuhintaisesti, sillä vaihtoehtoja on paljon, Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sanoo.

Tulevaisuudessa kestävyys ja vähähiilisyys vahvemmin ostopäätöksiin vaikuttamassa

Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -tutkimuksen* mukaan 26 % suomalaisista on ostanut rakennus- ja remonttituotteita, joissa ostopäätösvaiheessa kestävä kehitys tai vähähiilisyys on ollut merkittävässä roolissa.

- Muutos on kuitenkin selvästi tapahtumassa, sillä saman tutkimuksen mukaan jopa 47 % suomalaisista sanoo jatkossa haluavansa suosia kestäviä ja vähähiilisiä rakennus- ja remonttituotteita. Merkittävimmät vastuullisuuspäätökset tehdään jo rakentamisen ja remontoinnin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, Koskinen sanoo.

Tilojen muuntojoustavuus ja huollettavuus ovat osa kestävää rakentamista.

- Remontointi ja vanhan korjaaminen ovat myös tärkeitä, sillä yli 50 % Suomessa tuotetusta jätteestä on rakennus- ja purkujätettä, Koskinen muistuttaa.

Kun rakennuksen elinkaari ja siinä käytettyjen materiaalien elinikä on pitkä, myös rakennus- ja purkujätettä syntyy vähemmän. Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö on lisääntymässä ja tukee myös kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

Energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota aina rakentamisen ja remontin yhteydessä, sillä suurin osa rakennusten päästöistä muodostuu niiden käyttövaiheen aikaisesta energiankulutuksesta. Matalaan energiankulutukseen vaikuttaa moni asia, kuten hyvän sisäilmaston suunnittelu, energiahäviöiden vähentäminen oikeanlaisen eristyksen avulla, energiapihit koneet ja laitteet, energiankulutuksen seuranta ja hallinta talotekniikan avulla sekä vähähiilisen energiamuodon valinta.

- Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen vaikuttaa merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin ja rakennusvaiheessa tehdyt viisaat valinnat vähentävät käytönaikaisia päästöjä. Tällä viikolla vietämme World Green Building -viikkoa kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Green Building Council Finlandin jäsenenä Stark pyrkii kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä oman hiilitiekarttamme mukaisesti, Koskinen toteaa.

Vinkkejä vastuulliseen rakentamiseen ja remontoimiseen

Hyödynnä ja muunna mahdollisuuksien mukaan nykyisiä tai vajaakäyttöisiä tiloja, jotta rakennus saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Huolla olemassa olevia materiaaleja ja rakennusosia säännöllisesti, jotta varmistat niiden mahdollisimman pitkän eliniän ja vältät osien ja materiaalien turhan vaihtamisen.

Remontoi ja korjaa ja valitse kohteeseen mahdollisimman pitkäikäisiä, kestäviä, huollettavia ja kestävää kehitystä tukevia rakennusmateriaaleja. Tällaisia ovat vastuullisista lähteistä peräisin oleva puutavara, hyvää sisäilmaa edistävät tuotteet, lämmintä vettä säästävät hanat ja suihkut, tehokas lämmöneristys sekä energiatehokkaat kodinkoneet ja talotekniikka. Vastuullisten ratkaisujen konkreettiset vaikutukset voi todeta myös kukkarossaan, sillä hiilijalanjäljen lisäksi ne pienentävät usein myös asumiskustannuksia.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Cint Ab:n verkkopaneelissa toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Anne Koskinen, vastuullisuusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 773 0409

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi