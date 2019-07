Suomalaiset haluavat ottaa oppia Muumien suvaitsevaisuudesta

Suvaitsevaisuus ja kaikenlaisten ihmisten hyväksyminen ovat suomalaisten mielestä tärkeimpiä asioita, joita Naantalin Muumimaailman asukkaat voivat vierailleen opettaa. Tämä kävi ilmi teemapuiston tekemässä verkkokyselyssä, johon vastasi kesä-heinäkuun taitteessa yli 2000 eri-ikäistä suomalaista.

”Arvot ovat ohjanneet toimintaamme aina perustamisesta tähän päivään asti. On ilo huomata, kuinka hyvin arvomme resonoivat vieraisiimme yhä edelleen, vaikka maailma ympärillämme onkin muuttunut. Hektisessä ja monimuotoistuvassa maailmassa ihmisillä on tarve palata perusasioiden äärelle, ja juuri niitä me haluamme vieraillemme tarjota”, kertoo Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

Muumimaailman tekemässä verkkokyselyssä selvitettiin suomalaisten mielipiteitä muumifilosofian mukaisista arvoista. Kun vastaajilta kysyttiin, mikä on tärkein asia, jonka Muumilaakson asukkaat voisivat opettaa, nousi suvaitsevaisuus ja kaikenlaisten ihmisten hyväksyminen ylivoimaiseksi ykköseksi (43 % vastaajista). Seuraavaksi tärkeimmiksi opeiksi vastaajat nostivat ystävällisyyden (19 %) ja perheenjäsenistä huolehtimisen (18 %).

Pikku Myyn asenne vetoaa naisiin, Nuuskamuikkusen elämänasenne miehiin

Suomalaiset kertovat ihailevansa Muumimaailman hahmoista eniten Pikku Myytä, jonka kaikista vastaajista nimesi suosikikseen 34 %. Naisvastaajien joukossa kolme ihailluinta Muumihahmoa olivat Pikku Myy (35 % vastaajista), Muumimamma (34 %) ja Nuuskamuikkunen (10 %). Miehet kertoivat ihailevansa sen sijaan eniten Nuuskamuikkusta (22 % vastaajista), Pikku Myytä (18 %) ja Muumipappaa (10 %). Vastaajien antamien perusteluiden mukaan naisvastaajat kokevat Pikku Myyn itsevarman asenteen omakseen, kun taas miehet ihailevat Nuuskamuikkusen elämänasennetta.

Vastaajien mielestä lapsille parhaat esikuvat ovat Muumimamma (35 % vastaajista) ja Muumipeikko (34 %). Molempien hahmojen ystävällisyys, muiden huomioonottaminen ja rauhallisuus ovat suomalaisten mielestä ominaisuuksia, joista lasten on hyvä ottaa oppia.

”Suvaitsevaisuus ja muiden ihmisten kunnioittaminen ovat meillä kaiken toiminnan ytimessä. Meille kaikki vieraat ikään, sukupuoleen tai ihonväriin katsomatta ovat yhtä tervetulleita. Muumitarinoista tuttu välittömyys, kiireettömyys ja muiden huomioiminen ovat Muumimaailmassa käsin kosketeltavissa ja kaikkien koettavissa”, Koskinen painottaa.

Muumimaailman tekemään verkkokyselyyn vastasi 27.6.–4.7.2019 2006 suomalaista. Kysely toteutettiin SurveyPal-kyselyalustalla.

