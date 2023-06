Suomalaiset ja ruotsalaiset auto-ostoksilla: rahoitussummat kasvussa, eroa sähköistymisessä ja merkeissä

Keskimääräiset autorahoitussummat jatkavat kasvua Suomessa ja Ruotsissa. Santanderin myöntämät autorahoitussummat kasvoivat alkuvuodesta meillä 10,2 %, naapurimaassa maltillisemmin 2,8 %. Rahoitettujen autojen hinnat mukailevat rahoitussummien kasvua: Suomessa autosta maksettiin alkuvuonna 9,4 % ja Ruotsissa 3 % enemmän kuin viime vuonna.

Suomessa uusista autoista eniten myytiin Santanderin rahoittamana alkuvuoden aikana täyssähköjä. Niiden osuus oli 42 %, mikä on lähes tuplasti enemmän verrattuna vuoteen 2022, jolloin vastaava lukema oli 21,2 %. Toiseksi eniten vuoden alussa myytiin ladattavia hybridiautoja: niitä oli 19,6 % kaikista myydyistä uusista autoista.

Naapurimaassa ollaan sähköistymisessä edellä: Ruotsissa alkuvuoden aikana myydyistä Santanderin rahoittamista uusista autoista täyssähköjä oli 50,2 % ja hybridejä 30 %, ja samansuuntaisiin lukemiin päästiin jo vuonna 2022. Ruotsiakin rutkasti edellä sähköautomarkkinoilla on Norja, jossa Santanderin kautta rahoitettujen täyssähköautojen osuus uusista myydyistä autoista oli jopa 93,9 % ja viime vuonnakin jo 89,2 %.

”On upeaa, että Santander on ollut näin voimakkaasti autokannan sähköistymisen mahdollistajana. Sähköistymisen etuna on, että sen päästövaikutus on pysyvä ja vähennys kertautuu joka vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa samat ajokilometrit ajettaisiin fossiilisilla polttoaineilla”, kertoo Suomen Santanderin kaupallinen johtaja Kari Kauppinen.

Autokannan sähköistymistä voidaan nopeuttaa monin erilaisin toimin. Tehokkaimpia ovat Kauppisen mukaan esimerkiksi hankintatuet, vanhan auton kierrätyspalkkio, sähköisten työsuhdeautojen verokannusteiden jatkaminen sekä latausinfran jatkuva parantaminen.

”Lisäksi taloyhtiötä tulisi kannustaa valtiovallan toimesta latauspisteiden rakentamiseen.”

Teslan suosio kasvussa

Tesla nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Euroopan myydyimmäksi henkilöautoksi kaikessa autokaupassa, ja se näkyy myös Suomen Santanderin rahoittamissa auto-ostoissa: Tesla kiilasi viime vuoden seitsemänneltä sijalta alkuvuoden myydyimmäksi automalliksi.

Myös Norjassa Tesla on ylivoimainen ykkönen. Sen sijaan Ruotsissa Santanderin autorahoituksella hankittujen ajoneuvojen ykköspaikkaa pitää neljättä vuotta peräkkäin KIA. Teslaa Ruotsissa myydään uusista autoista kolmanneksi eniten.

Käytettyjen autojen markkinoilla sähköautoja on vielä suhteellisen niukasti. Tällä hetkellä markkinoilla tarjolla olevista käytetyistä alle viisi vuotta vanhoista autoista noin 15 % on täyssähköautoja. Norjassa ja Ruotsissa, joissa sähköistyminen on kasvanut vauhdikkaasti jo useamman vuoden ajan, Tesla yltää jo käytettyjen autojen kymmenen myydyimmän listalle.

”Uusien sähköautojen rekisteröinti on luonnollisesti ollut avainasemassa käytettyjen sähköautojen tarjonnan lisääntymiselle markkinoille. Käytettyjen markkina paranee mitä enemmän uusia sähköautoja rekisteröidään Suomessa. Tällä hetkellä käytettyjä sähköautoja löytyykin jo myytävänä yli 5 000,” Kauppinen toteaa.

Lisätietoja:

Kaupallinen johtaja Kari Kauppinen, Santander Consumer Finance

+358 40 730 2879, kari.kauppinen@santanderconsumer.fi