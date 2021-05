Suomalaiset luottavat koronarokotteiden turvallisuuteen

Jaa

Suomalaisista 80 prosenttia pitää koronarokotteiden hyötyjä haittoja suurempina, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 77 prosenttia vuorostaan luottaa siihen, että koronarokotteiden teho ja turvallisuus on varmistettu.

Luottamus rokotteisiin kasvaa iän myötä.

”Eläkeikäisten myönteisempää asennoitumista rokotteisiin voi osaltaan selittää koronaviruksen aiheuttama iän mukana kasvava riski. Toisaalta selitystä voi hakea myös menneisyydestä: yli 65-vuotiaat ovat eläneet aikana, jolloin vaaralliset tarttuvat taudit taltutettiin rokotteilla”, sanoo EVAn viestintäpäällikkö Heini Larros, joka on toinen EVA Arvion Tiedolla rokotetut kirjoittajista.

Myönteisistä rokotenäkemyksistä huolimatta suomalaiset näkevät rokotteissa myös riskejä. Yli puolet (58 %) katsoo, että rokotteet eivät ole koskaan täysin turvallisia. Koronarokotteen sivuvaikutuksista on huolissaan 43 prosenttia kansalaisista, mutta enemmistöä (55 %) ne eivät murehdituta.

Suomalaisista 87 prosenttia on joko jo saanut koronarokotteen tai aikoo ottaa sen vähintään todennäköisesti.

”Poliittisella asennoitumisella näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta rokotushalukkuuteen. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät näkevät rokottamisessa muita enemmän riskejä”, sanoo Larros.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Heini Larros, Sami Metelinen: Tiedolla rokotetut -EVA Arvio tiistaina 18.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728

toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728