Suomalaiset luottavat omiin remonttitaitoihinsa – silti oman osaamisen, ajan ja työkalujen puute saavat suosimaan ammattilaisten apua

Oman osaamisen puute ja ammattilaisten osaamiseen luottaminen ovat yleisimpiä syitä siihen, miksi suomalaiset eivät remontoi tai rakenna itse. Lähes puolet (49 %) suomalaisista kertoo nimenomaan osaamisen puutteen olevan syynä siihen, miksi he eivät remontoi tai rakenna itse.

– Suomessa on paljon taitavia ammattilaisia, joita voi hyödyntää mökin ja kodin remonteissa. Jos oma remonttikokemus on vähäistä, on huomattavasti helpompaa turvautua ammattilaisten apuun kuin käyttää aikaa uusien asioiden opetteluun, toimitusjohtaja Harri Päiväniemi Stark Suomesta toteaa.

Lähes 20 prosenttia suomalaisista kertookin ajan puutteen vaikuttavan negatiivisesti omaan remontointi- ja rakentamishalukkuuteen.

– Remontointi vie aikaa kokeneeltakin tekijältä, minkä vuoksi omaa kesälomaa ei välttämättä haluta käyttää rakentamiseen. Toisille remonttiprojektit ovat kuitenkin mieluinen harrastus, joka kuuluu kesään, Päiväniemi sanoo.

Suomalaisilla ei ole rakentamiseen ja remontoimiseen vaadittavia työkaluja

Kyselytutkimuksesta selviää, että myös työkalujen puute vähentää suomalaisten remontointi- ja rakentamishalukkuutta. Työkaluja tai -koneita saatetaan tarvita vain muutaman vuoden välein, minkä vuoksi välineisiin ja laitteisiin ei haluta investoida. Kodista tai mökiltä ei myöskään välttämättä löydy riittävästi säilytystilaa varastointiin – siksi työkaluja voi olla helpompi lainata ystäviltä tai vuokraamoista.

– STARK Rent -konevuokraamosta rakentajat ja remontoijat voivat vuokrata korkealaatuisia ja käyttövalmiita koneita ja välineitä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme opastaa laitteiden valinnassa ja käytössä, Päiväniemi kertoo.

Asiantuntijan vinkit omien remonttitaitojen kehittämiseen

1. Suunnittele ja valmistaudu! Kartoita remonttikohteen tilanne ja mieti, mitä tuotteita tarvitset ja mistä löydät ne. Remontoinnissa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

2. Pyydä asiantuntijoiden apua materiaalien valinnassa. Kysy rohkeasti neuvoa rakennustarvikeliikkeissä, kun valitset materiaaleja, niin osaat valita laadukkaita ja kestäviä tuotteita, joilla on pitkä huoltoväli.

3. Hyödynnä kursseja ja videoita. Netissä on paljon ammattilaisten ja kokeneiden remontoijien ohjeita esimerkiksi ulkoterassin rakentamiseen tai pintaremontointiin.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Cint Ab:n verkkopaneelissa toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

