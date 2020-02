Suomalaiset osaavat kierrättää vaatteet: UFF:lle lahjoitetuille vaatteille korkea uudelleenkäyttööaste

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen organisaatio, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi työllistäen noin 300 henkilöä. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu ja myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan ilmastotyötä ja rahoitetaan vuosittain noin 30 globaalikehitystyöhanketta Afrikassa ja Aasiassa.