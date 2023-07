Suomalaiset ovat tee-se-itse-kansaa – itse tehtyjen remonttien suosio säilyy vuodesta toiseen

Suomalaiset ovat tee-se-itse-kansaa, sillä jopa 12 prosenttia kertoo tekevänsä remontissa tai pienehkössä rakennusprojektissa kaiken itse. Lisäksi 28 prosenttia kertoo tekevänsä projektin itse ja läheistensä avustuksella.

– Kesä on erityisesti mökkiremontoijien kulta-aikaa. Mökiltä löytyy usein jos jonkinlaista remontti- tai rakennusprojektia, joihin saatetaan houkutella myös sukulaisia ja ystäviä mukaan ruokapalkalla. Tämän hetken korkotaso ja inflaatio pistävät varmasti myös miettimään projektien kustannuksia, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.

Itse tekemisen suosio on laskenut vuoden aikana ainoastaan 35–44-vuotiaiden joukossa, mutta muut ikäryhmät ovat edelleen yhtä innokkaita remontoimaan. Itse tehdyt remontit ovat edelleen suosituimpia nuorimmissa ikäluokissa, mutta myös 55–64-vuotiaiden into remontointiin on korkealla.

– Nuoria remontoijia voi houkutella etenkin remonttikustannuksissa säästäminen ja puhdas kokeilunhalu. Vastaavasti keski-ikäiset suomalaiset ovat todennäköisesti tottuneet tekemään käsillään, joten remontointi tai rakentaminen voi olla oikein mieluista puuhaa, Päiväniemi pohtii.

Tarvitaan taidon lisäksi tietoa

Vaikka rakennus- ja remonttitaitoa löytyisikin, itse tehdyissä projekteissa kannattaa kuitenkin hyödyntää ammattilaisten tietoa.

– Tietoa tarvitaan muun muassa materiaaleista ja kohteeseen sopivista ratkaisuista. Ammattilaiset auttavat mielellään rakentajia ja remontoijia valitsemaan parhaat ratkaisut, joita ei välttämättä tulisi edes ajatelleeksi ilman asiantuntemusta, Päiväniemi huomauttaa.

Erityisesti pienen mittakaavan remontit, kuten pintaremontit, kuuluvat tee-se-itse-kategoriaan. Pintaremonteissakin on kuitenkin tärkeää tietää, minkälaisia materiaaleja kotiin tai mökilleen valitsee.

– Jotta remonttia ei tarvitsisi tehdä vuoden sisällä uudelleen, suosittelen hyödyntämään ammattilaisten tietämystä materiaalivalinnoissa. Heiltä saa myös ajantasaista tietoa vähähiilisistä vaihtoehdoista. Me Starkissa olemme kouluttaneet vastuullisuusasiantuntijoita toimipisteisiimme, jotta voimme palvella asiakkaita ekologisissa valinnoissa. Vastuullista rakentamista on myös pitkäikäisyys, mikä on tärkeä näkökulma materiaalivalintoja tehtäessä, Päiväniemi muistuttaa.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2023 -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

