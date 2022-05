Suomalaiset toimijat perustivat yhteenliittymän 6G-kilpailukyvyn edistämiseksi

6G Finland julkistettiin tänään, jolloin myös pääministeri Sanna Marin kertoi siitä teknologia-aiheisessa seminaarissa Tokiossa Japanin-vierailunsa yhteydessä. 6G Finlandin perustajajäseniä ovat Aalto-yliopisto, BusinessOulu, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Nokia Bell Labs, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitos. 6G Finland toimii verkostona, johon jäsenet kutsutaan sisältöperustaisesti.

Yhteenliittymän julkistamisen myötä 6G Finlandin jäsenet aloittavat tiekartan laatimisen tärkeimmistä 6G-tutkimukseen ja -kehitykseen liittyvistä yhteisistä painopisteistä. 6G Finland toimii suomalaisen 6G-osaamisen yhteyspisteenä ja osallistuu aktiivisesti tavoitteidensa mukaiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

6G Finlandin puheenjohtaja, Nokia Bell Labsin Radio Systems Research Finland -tutkimusosaston johtaja Mikko Uusitalo iloitsee yhteenliittymän perustamisen ajankohtaisuudesta ja merkityksestä koko suomalaiselle 6G-tutkimukselle ja -kehitykselle:



”6G-kehitys ja sitä koskeva keskustelu lisääntyy tällä hetkellä kovaa vauhtia kansainvälisesti. Tämä on Suomelle erinomainen hetki vahvistaa 6G-yhteistyötä myös kansallisesti entistä tiiviimpänä suomalaisrintamana”.

Suomi on ollut kansainvälisesti 6G-tutkimuksen ja -kehityksen kärkimaita siitä lähtien, kun maailman ensimmäinen laaja 6G-tutkimusohjelma, 6G Flagship, käynnistettiin Suomessa vuonna 2018. Suomi on tällä hetkellä vetovastuussa myös Euroopan 6G-lippulaivaprojektissa, Hexa-X:ssä, sekä merkittävissä rooleissa myös muussa EU:n 6G-toiminnassa. Koska 6G Finlandissa mukana ovat tutkimuslaitosten lisäksi myös yritykset, 6G Finland nousee kansainvälisesti yhdeksi merkittävimmistä 6G-osaamisen yhteenliittymistä. Vastaavia yhteenliittymiä on tähän mennessä perustettu Japaniin, Yhdysvaltoihin ja Saksaan.