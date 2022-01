Suomalaiset turistit löytävät ruumiin joesta Portugalissa – rikosetsivä Rui Santos tutkii

Anu Patrakan uuden dekkarin tapahtumat sijoittuvat portugalilaiseen satamakaupunki Portoon ja kaupungin lähialueelle. Rikosetsivä Rui Santosin tutkimuksissa käy ilmi, että papin yksityiselämä oli pahasti ristiriidassa kirkon vaatimusten kanssa. Nicolaun elämäntapa ja uudismielinen suhtautuminen pappilan asioihin ei miellyttänyt kaikkia. Sillä välin, kun poliisi penkoo sielunpaimenen menneisyyttä, synkkä tapahtumaketju jatkuu.

Katumuksen Kallio vie syvälle ihmismielen saloihin ja yhteisön jäsenten välisiin oikullisiin suhteisiin. Se kuljettaa lukijaa unelmien ja pettymysten, katumuksen ja sovituksen poluilla, joilla Rui Santosin on opittava itsekin omalla tahollaan suunnistamaan.

Porvoolaislähtöinen Anu Patrakka on kymmenen Portugalissa viettämänsä vuoden aikana päässyt perehtymään niin portugalilaiseen yhteiskuntaan kuin mentaliteettiin. Hän tarkkailee näkemäänsä ulkopuolisen silmin ja pystyy poimimaan lukijan iloksi pieniä ja erikoisiakin yksityiskohtia. Tätä nykyä hän asuu maatilalla lähellä Portoa.

Patrakan aiemmat Rui Santos ­dekkarit ovat Huomenna sinä kuolet (Myllylahti 2017), Kuolet vain kahdesti (Myllylahti 2018), Syyllisyyden ranta (Into 2019), Totuuden portaat (Into 2020) ja Häpeän aukio (Into 2021).

