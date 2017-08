Suomalaisia opetusinnovaatioita viedään maailmalle - 3DBear auttaa opettajia omaksumaan uudet tekniikat

8.8.2017 07:45 | 3DBear

Helsinkiläinen start up-yritys 3DBear kehittää yhteistyössä suomalaisten koulujen kanssa opetussuunnitelman mukaisia, pelillisiä oppimisympäristöjä. Apuna käytetään 3D-tulostusta, virtuaalitodellisuutta(VR) ja lisättyä todellisuutta(AR). Suomalainen osaaminen on haluttua myös ulkomailla. ”Olemme vieneet suomalaista opetusosaamista USA:n kouluihin Piilaaksosta New Yorkiin” kertoo 3DBearin toimitusjohtaja Kristo Lehtonen. ”Haluamme tehdä opettajien työn hauskaksi ja 3D-tulostamisesta lasten leikkiä, ympäri maailmaa”.

Opettajille tarjotaan valmiit tuntisuunnitelmat, jotka on helppo ottaa käyttöön ilman että ensin tarvitsee käyttää aikaa omaan opiskeluun. Loppukäyttäjien, eli lapsien palaute on ollut myös positiivista: ”Lapsi, jolla on ollut vaikeuksia tavallisessa opetuksessa, onkin yhtäkkiä pystynyt CAD-mallintamaan oman huoneensa. Innostus on valtavaa ja oppiminen tapahtuu suurin harppauksin” kuvailee Lehtonen, ja vinkkaa vielä tulevasta, lisättyä todellisuutta eli AR:ää (Augmented Reality) hyödyntävästä pelistä, joka sallii oppilaiden suunnitella itse luokkahuoneensa tai vaikkapa koulun pihan. Ilmiöpohjainen oppiminen ja oppilaiden osallistuminen konkretisoituvat siinä erityisen hauskalla tavalla. Olemme tulleet kauaksi entisaikojen kalvosulkeisista.

Nykyisin koulupäivät voivat olla kovinkin erilaisia kuin omassa lapsuudessa, ja uusi, vuonna 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma lisää esimerkiksi ohjelmoinnin ja virtuaaliset ympäristöt perusopetukseen. Miltä kuulostaisi kännykän näytölle piirtyvä kaupunkinäkymä, jota oppilas itse muovaa ja suunnittelee toimivaksi? Ja tähän yhdistyy matematiikkaa, yhteiskuntatieteitä ja tietenkin sitä luovaa yhdessä tekemistä.