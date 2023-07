Suomalaisiin iski säilöntäkuume – Prisman data paljastaa, kuinka omavaraisuustrendi on nostanut tuotteiden myyntiä jopa 20 prosenttia

Suurinta kasvua on ollut juomien valmistus- ja säilytystuotteissa, joiden myynti on vuoden alusta kasvanut peräti 20 prosenttia. Selvää kasvua on myös ollut ruuansäilytysastioiden sekä kylmälaukkujen myynnissä, sillä molempien myynti on kasvanut 13 prosenttia. Myös säilöntäaineena käytetyn etikan myynnin kasvussa on havaittu hienoista, noin kahdeksan prosentin kasvua.

”Tässä näkyy näille kategorioille suhteellisen poikkeuksellista kasvua. Olemme huomanneet, että viime vuonna ihmisiä alkoi yhä enemmän ja enemmän kiinnostaa omavaraisuus sekä tietenkin ekologisuus. Moni varmasti viime kesänä ja syksynä alkoi kasvattaa vaikkapa omalla parvekkeellaan esimerkiksi kasviksia ja marjoja. Nyt sitten halutaan varmistaa, että näistä saadaan kaikki hyöty irti”, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen taustoittaa ilmiötä.

Myös kesäsää vaikuttaa Viitasen mukaan säilöntäintoon.

”Kun elohopea kipuaa hellelukemiin, meillä näkyy ihan selkeä piikki marjojen säilömiseen ja mehustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnissä. Tämä kategoria on myös kasvanut kahdeksan prosenttia vuoden alusta, mutta isoimmat myynnit tapahtuvat kesähelteillä. Eikä se sinänsä ole ihme, sillä Suomi on hyvä marjamaa, jossa puhtaita luonnon antimia on kaikkien saatavilla. Tästä kertoo myös se, että erilaiset marjapoimurit ovat viime vuosina keikkuneet myydyimpien tuotteiden listalla tasaisesti”, Viitanen toteaa.

Säilömisestä tulossa ympärivuotinen trendi – lasiset tuotteet kiinnostavat

Viitanen on pistänyt merkille, että siinä missä aiempina vuosina säilöntäjärjestelmien myynti on ollut kesäpainotteista ja niiden käyttö kesän antimien säilömistä, viime vuoden trendi osoittaa säilönnän muuttuvan yhä enemmän ja enemmän koko vuoden kattavaksi trendiksi.

”Tästä esimerkki on se, että nykyään vaikkapa jouluna itse tehty sinappi halutaan yhä useammin säilöä myöhempää käyttöä varten. Tässä saattaa jatkossa näkyä enemmän se, että nousseet kustannukset saavat ihmiset miettimään tarkemmin, miten tehdylle ruualle ja raaka-aineille saadaan enemmän niin sanotusti käyttöikää. Ja totta kai vaikkapa itse joulupöytään tehtyä hilloa on mukavampi antaa säilöttynä esimerkiksi sukulaisille. Tämä on johtanut siihen, että olemme Prismassa jättäneet ja tulemme jättämään näitä tuotteita hyllyyn enemmän myös kesäsesongin ulkopuolella”, Viitanen kertoo.

Entä millaisia säilöntäjärjestelmiä sitten nyt ostetaan? Viitanen kertoo suomalaisten luottavan monissa tilanteissa vielä perinteiseen kannelliseen muovirasiaan, mutta myös lasiset säilöntäjärjestelmät lisäävät suosiotaan.

”Tällä hetkellä kolme myydyintä säilytystuotetta ovat 2,5 desilitran lasinen purkki, sinappipurkki sekä 1 litran lasinen pullo. Se kertoo, että lasiset tuotteet on otettu kiinteästi osaksi ruokien säilytystä ja säilöntää”, myyntipäällikkö toteaa.

Säilömisestä kiinnostuneille Viitasella on yksinkertainen ohje.

”Noudata ohjeita ja luota valmistuksessa reseptissä annettuihin neuvoihin sekä aikoihin. Näin voit säilöä turvallisesti erilaisia elintarvikkeita ja varmistaa reseptiesi onnistumisen. Säilöntä on yksinkertaista, terveellistä ja hauskaa. Siinä voi parhaimmillaan keksiä, kokeilla ja luoda jotain ainutlaatuista ja aitoa ilman säilöntäaineita tai lisäaineita.”