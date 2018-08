Suomalaisille tuntematon, maailmalla arvostettu – joko sinä tunnet Genelec-perheen?

Vuonna 1978 perustettu Genelec Oy suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia aktiivikaiuttimia vaativaan käyttöön niin ammattilaisille, koteihin kuin erilaisiin AV-asennuksiin. Genelecin tuotteet on tehty kestämään, ja yrityksen ylpeyden aihe on Iisalmessa oleva tehdas, jonka henkilökunta valmistaa ja tarkastaa jokaisen tuotteen ennen kuin ne lähetetään tehtaalta. Kolme Genelecin kaiuttimista on palkittu Fennia Prize -kilpailussa arvovaltaisella muotoilupalkinnolla ja viimeisimpinä The Ones -aktiivikaiuttimet on palkittu peräti kolmella kansainvälisesti merkittävällä palkinnolla, joista viimeisin on arvostettu NAMM Tec Award. NAMM TEC Award on ammattiaudioalan ja musiikkiäänitteiden tuottajien vastine filmiteollisuuden Oscar-palkinnolle. Genelec on voittanut TEC Awardin nyt viitenä vuotena peräkkäin.