Suomalaisilta vahva tuki presidentin ulkopoliittiselle vallalle

Suomalaisista 50 prosenttia jopa haluaa kasvattaa presidentin ulkopoliittista valtaa Suomen linjan jatkuvuuden turvaamiseksi. Presidentin ulkopoliittista valtaa vahvistamista haluavien osuus on kasvanut 16 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta vuonna 2007.

”Presidentillä oli keskeinen rooli Suomen Nato-jäsenyyden läpiviemisessä, ja se lienee vaikuttanut siihen, että suomalaiset haluavat jatkossakin presidentin johtavan ulkopolitiikkaa. Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vahvan johtajuuden kaipuu etenkin ulkopolitiikassa olisi vahvistumassa. Tasavallan presidentti on suoraan kansan valitsema, eivätkä häntä kahlitse hallituskoalitio ja hallitusohjelma kuten pääministeriä. On ymmärrettävää, että kansalaiset hakevat johtajuutta ennen kaikkea presidentiltä”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suomalaisten näkemyksissä on tapahtunut suuri muutos verrattuna edelliseen, vuonna 2007 tehtyyn Arvo- ja asennetutkimukseen, jossa asiasta kysyttiin. Tuolloin 33 prosenttia olisi siirtänyt ulkopolitiikan johtovastuun pääministerille ja 40 prosenttia säilyttänyt sen presidentillä.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

