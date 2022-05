Suomalaisissa metsissä työskentelee paljon ulkomaisia kausityöntekijöitä – uusi perehdytysmateriaali edistää heidän työturvallisuuttaan ja ammattitaitoaan

Kirjauutuus opastaa kokeilunhaluisia kotipuutarhureita oman arboretumin perustamisessa 5.5.2022 07:30:47 EEST | Tiedote

Elina Saarikoski jakaa kirjassaan Perusta oma arboretum parhaat vinkkinsä tuttujen ja harvinaisten puulajien kasvattamiseen – vaikka omalla takapihalla. Perusta oma arboretum on tietokirja, joka kertoo kaiken olennaisen arboretumin eli puulajipuiston perustamisesta. Elina Saarikosken kirjoittama teos on suunnattu kokeilunhaluisille kotipuutarhureille: meille kaikille, joiden takapihalla tai mökkitontilla on palanen maata odottamassa, että siihen istutettaisiin yksi tai useampi nätti tai muulla tapaa mielenkiintoinen puuntaimi. Kuten kaikessa puutarhanhoidossa, myös arboretumia perustettaessa kaikki alkaa kasvupaikan ominaisuuksien selvittämisestä. Kasvamaan kannattaa valita sellaista alkuperää olevia puita, jotka kestävät pohjoisia olosuhteita. Näitä puulajeja ja erikoismuotoja voi esiintyä luontaisesti Suomessa, tai luontainen levinneisyysalue voi olla ulkomailla. Kirjassa tarkempaan esittelyyn vyöhykesuosituksineen pääsevät esimerkiksi sembramänty, hurme- eli purppurakuusi, siperianp