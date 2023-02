Suomalaiskeksijät kehittivät uudenlaisen liikkumisavustimen

Tuki- ja liikuntaelinvaivat eli TULE-vaivat ovat suurin yksittäinen sairauspoissaolojen syy Suomessa. Kyse on merkittävästä ongelmasta myös yritysten ja kansantalouden näkökulmasta. Työnantajalle yksi sairaspäivä maksaa useita satoja euroja.

Osa liikkumisrajoitteista kärsivistä ihmisistä tarvitsee laitetta, johon hän voi kävellessä tukeutua. Käytetyimpiä liikkumisavustimia ovat rollaattorit, kävelytelineet, kyynär- ja kainalosauvat sekä kävelykepit. Kankaanpäässä keksitty ja kehitetty MiiMove on modernimman näköinen ja ergonomisesti parempi kuin perinteiset apuvälineet.

– MiiMove on monimuotoinen liikkumisavustin. Yhden käyttäjäryhmän muodostavat rollaattorien käyttäjät, mutta käyttäjissä on paljon myös sellaisia, joille rollaattori ei ole edes vaihtoehto, kertoo yksi MiiMoven kehittäjistä, OMT-fysioterapeutti Jarmo Raukola.

MiiMoven tarina

Jarmo Raukola katseli vuonna 2017 työhuoneensa ikkunasta ohikulkevia ihmisiä. Osa kulki rollaattorin kanssa työntäen sitä eteenpäin etukumarassa asennossa. Raukola totesi, että täytyy olla jokin ergonomisesti järkevämpi tapa auttaa ihmisiä, joilla on liikkumisen tai tasapainon kanssa joko tilapäisiä tai pysyviä haasteita.

Raukola mainitsi ongelmasta tuotekehittäjä Tero Nevalalle, ja asiasta keskustelemaan liittyi teollinen muotoilija Juha Alitalo. Kolmikko kokeili markkinoilla olevia laitteita ja totesi, että uudenlaiselle laitteelle on todellinen tarve.

– Kun ryhdyimme toteuttamaan apuvälinettä, meillä oli kolme tavoitetta. Käyttäjän tulee pystyä kävelemään pystyasennossa, hänen tulee sijaita laitteen keskellä, ja laitteen tulee tukea käyttäjiä fyysisesti ja henkisesti. Alussa oli kyse vain hauskasta ja mielenkiintoisesta harrastuksesta, mutta prototyyppejä rakennellessa alkoi muodostua käsitys, että tästä voi olla todellista apua ihmisille, kertoo Juha Alitalo.

Kolmikko valmisti muutamia prototyyppejä, jotka olivat testattavana erilaisissa kuntoutuslaitoksissa ja yksittäisillä liikkumisavustinten käyttäjillä. Palaute on ollut positiivista, ja testaajilta on saatu myös tuotekehitysideoita.





Viiden vuoden kehitystyön tulos

MiiMoven viitisen vuotta kestäneen kehitystyön tuloksena syntyi valmis tuote, joka täyttää kaikki suunnittelijoiden alkuperäiset vaatimukset.

– Uuden runkodesignin ja MiiMovea varten suunnitellun ovaalinmuotoisen alumiiniputken avulla laite on saatu tehtyä erittäin vankaksi eikä keveydestä ja ketteryydestä ole tarvinnut tinkiä, kertoo Tero Nevala.

Kolmikko on suunnitellut laitteen muotoilun yhdessä tamperelaisen Muodonmuutos Oy:n kanssa. Ensimmäiset MiiMovet ovat nyt valmistuneet, ja ne ovat koekäytössä mm. kuntoutuskeskuksissa ja hoitolaitoksissa. Laite on saanut positiivisia kommentteja kokeilijoilta mm. siitä, että MiiMoven käyttäjä voi kävellä normaalisti pystyasennossa ja että laite kulkee helposti käyttäjän ohjaamaan suuntaan. Terveydenhoidon ja kuntouksen ammattilaiset ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti turvallisuusasioihin, koska monilla kuntoutujilla on erityisiä vaikeuksia tasapainon ja kävelyn kanssa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että laite on vankka ja heilumaton sekä ketterä ja helppokäyttöinen.





Luonnollinen pystyasento tukee fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

MiiMoven keksijät ovat tyytyväisiä projektin lopputulokseen.

– Jos sinulla on vaikeuksia liikkumisen kanssa, ja haluat avuksesi nykyaikaisen ja ergonomialtaan kuntoutumista tukevan laitteen, niin se on tässä. MiiMoven kanssa on mahdollista liikkua turvallisesti ja kivuttomasti, ja käyttämästäsi apuvälineestä huolimatta näytät normaalilta ihmiseltä, etkä vanhainkotikarkurilta, naurahtaa Jarmo Raukola.

Luonnollisessa pystyasennossa liikkumisella on positiivisia vaikutuksia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Pystyasento ja luonnollinen askellus tukevat kuntoutumista, ja esimerkiksi ovien avaaminen ja hissiin meno on käyttäjälle huomattavasti helpompaa kuin vaikkapa rollaattoria käytettäessä.

– Kun käyttäjä liikkuu, hänen ei tarvitse työntää laitetta edessään. MiiMove seuraa käyttäjän liikettä, ja käsivarret voivat olla levätä tukien päällä liikuttaessa. Vaivoista huolimatta liikkuminen tuntuu helpolta ja luonnolliselta, tiivistää Jarmo Raukola.

Moni ihminen vierastaa rollaattorin käyttöä, koska se saa käyttäjän näyttämään ikäistään vanhemmalta ja hauraammalta.

– Sillä on yllättävänkin suuri merkitys monelle ihmiselle, että pääsee liikkumaan normaalisti pystyasennossa, jatkaa vieressä seisova Tero Nevala.