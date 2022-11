Suomalaislähtöinen Verge Motorcycles käynnistää odotetun sähkömoottoripyörän sarjatuotannon – tuo markkinoille Verge TS -mallin lisäksi myös Verge TS Pro:n

Sähkömoottoripyörien pioneeriyritys, suomalaislähtöinen Verge Motorcycles aloittaa odotetun Verge TS -moottoripyörän sarjatuotannon. Verge on kehittänyt moottoripyöränsä rakenteen alusta alkaen sähkökäyttöisyys edellä, eikä suunnittelussa ole otettu muiden valmistajien tapaan vaikutteita polttomoottorikäyttöisistä pyöristä. Vergen ainutlaatuisen teknologian salaisuus on takarenkaaseen integroitu sähkömoottori, joka mahdollistaa suuremman akuston, pidemmän kantaman ja räjähtävän suorituskyvyn. Sen lisäksi pyörän painopiste on alempana, joka takaa vakaamman ajotuntuman muiden valmistajien pyöriin verrattuna.

“Pyörämme ovat herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa jo prototyyppivaiheessa, ja olemme saaneet jo satoja ennakkotilauksia. Olemme erittäin innoissamme, että pääsemme vihdoin aloittamaan kauan odotetun Verge TS:n sarjatuotannon. Ja mikä parempaa – pääsemme tuomaan markkinoille yhden sijaan kaksi mallia”, kommentoi Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Verge on ensimmäinen ja ainoa Pohjoismainen täysikokoisten sähkömoottoripyörien valmistaja, joka on aloittanut sarjatuotannon.

“Tältä näyttää sähkömoottoripyörien tulevaisuus”

Verge julkisti tänään tuovansa markkinoille myös Verge TS Pro:n, joka on perusmallia tehokkaampi ja edistyksellisempi. Kun perusmalli Verge TS on ominaisuuksiltaan jo alansa huippua, TS Pro asettuu kirkkaasti sähkömoottoripyörien kärkeen 350 kilometrin kantamallaan ja 35 minuutin pikalatausajallaan. Vergen molemmat mallit edustavat ennennäkemätöntä innovatiivisuutta ja sarjatuotannon myötä ne tuovat markkinoille täysin uudenlaisen vaihtoehdon.

“Vergen tavoitteena on haastaa perinteisiä muotoilun lainalaisuuksia ja suunnitella maailman parhaita sähkömoottoripyöriä. Tuodaksemme markkinoille maailman edistyksellisimmän teknologian ja suorituskyvyn, päätimme keksiä pyörän kirjaimellisesti uudestaan. Tuotteemme edustavat sähkömoottoripyörien tulevaisuutta”, Lehtimäki kertoo.

Vergen sähkömoottoripyöriä voi tilata yrityksen uusilta verkkosivuilta tästä päivästä lähtien. Pyöriä toimitetaan alkuvaiheessa vain Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan. Lisätietoja osoitteesta www.vergemotorcycles.com.



Verge TS Pro

Vääntö 1 000 Nm

Teho 102 kW

Huippunopeus 200 km/h

Latausaika 35 min

Kantama jopa 350 km

Verge TS

Vääntö 700 Nm

Teho 80 kW

Huippunopeus 180 km/h

Latausaika 55 min

Kantama jopa 250 km

Verge Motorcycles kehittää ja valmistaa maailman edistyksellisintä sähköistä moottoripyörää. Vergen tavoitteena on luoda maailman paras sähkömoottoripyörä ja haastaa perinteiset ajattelutavat patentoidulla moottoriteknologiallaan sekä innovatiivisella suunnittelullaan.

“Moottoripyörä, joka ei näytä eiliseltä, vaan tuntuu tulevaisuudelta.”