Suomalaispurjehtija Tapio Lehtinen maailman haastavimmalle purjehdukselle huippukunnossa

Tapio Lehtinen, 60, osallistuu maailman ensimmäisten purjehtijoiden joukossa äärimmäisen haastavaan Golden Globe Race -purjehduskilpailuun. Ranskan Les Sables d’Olonnen satamasta sunnuntaina 1. heinäkuuta starttaava kisa on yksinpurjehdus maapallon ympäri ilman pysähdyksiä tai modernia teknologiaa edustavia apuvälineitä. Kilpailu on järjestetty kerran aikaisemmin, vuosina 1968-1969, jolloin kilpailijoita lähti matkaan yhdeksän, vain yhden saapuessa maaliin. Tapio Lehtinen on valmistautunut kisan tuomien äärimmäisten rasitusten kestämiseen Suomen johtavien urheilulääketieteen ammattilaisten valmennuksessa.

Golden Globe Race -kilpailun periaatteena on purjehtia korkeintaan vuoden 1968 teknologiaa edustavilla veneillä yksin maapallon ympäri. Ilman pysähdyksiä, välitankkauksia ja fyysisiä ihmiskontakteja tapahtuvaa noin 30 0000 merimailin (55 560 km) pituista koitosta pidetään purjehduksista haastavimpana ja sen on aiemmin suorittanut vain yksi ihminen maailmassa, Sir Robin Knox-Johnston. Suomen kokeneimpiin purjehtijoihin kuuluva Tapio Lehtinen päätti osallistua kisaan vuosi sitten, josta lähtien hän on keskittynyt veneen peruskunnostuksen ja varustelun ohella fyysisen kuntonsa kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Valmennusapua hankkeeseensa Lehtinen on saanut Pihlajalinnalta, jonka urheilulääketieteeseen erikoistunut lääkäri Klaus Köhler on vastannut purjehtijan terveydentilan varmistamisesta.



”En ole perusterveenä purjehtijana aiemmin kiinnittänyt terveyteeni sen kummemmin huomiota, mutta nyt on ollut pakko. Olemme tehneet kaikkemme eliminoidaksemme sellaiset sairaudet ja taudit, jotka ovat jollain tavalla ennustettavissa. Siinä on auttanut peruskunnon kohottaminen ja lääkärin kanssa tehty suunnitelma sen ylläpidosta rajoitetuissa olosuhteissa”, kertoo arviolta 9-11 kuukautta 36-jalkaisessa S/Y Asteria -purjeveneessään yksin viettävä Tapio Lehtinen ja jatkaa: ”En halua olla kertomassa merilegendoja tulehtuneiden hampaiden repimisestä, sillä niiden kunnon voi helposti selvittää etukäteen. Eniten apua olen saanut ymmärrykseen omasta terveydentilastani ja kehon toiminnasta sekä siitä, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Merellä olen omillani, mikä vaatii toki hyvän fysiikan lisäksi myös henkistä lujuutta, eli suomalaista sisua. Vaikka olen kilpapurjehtija teidän, että menestyäkseni tässä kisassa, minun täytyy päästä maaliin turhia riskejä välttäen.”

Pihlajalinnan Urheiluklinikka on kevätkauden aktiivisen valmistautumisen aikana paitsi tarkistanut Lehtisen yleiskunnon ja eliminoinut havaitut riskitekijät, myös laatinut purjehtijalle sairauksia ennaltaehkäisevän, veneympäristössä toteutettavan kuntoiluohjelman ja opastanut häntä itsehuoltoon.



”Olemme käyneet perusteellisia itsehoidollisia asioita läpi, sillä Lehtisen tulee osata vaikkapa laittaa mahdollinen sijoiltaan mennyt olkapää takaisin paikalleen tai ommella itse haavat umpeen. Vaikka kisa kieltää modernit yhteydenpitolaitteet, kuten satelliittipuhelimet päivittäiseen yhteydenpitoon, on hänellä hätätapauksessa aina mahdollisuus soittaa lääkärilleen ja saada neuvoa. Olenkin varautunut vastaamaan seuraavan vuoden ajan soittoihin, joita emme luonnollisesti toivo tapahtuvan”, kertoo Pihlajalinna Urheiluklinikan lääkäri Klaus Köhler, joka Lehtisen lisäksi vastaa esimerkiksi myös Suomen lumilauta- ja alppihiihtomaajoukkueesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Pihlajalinnan markkinointijohtaja Pauli Waroma kertoo, että yhteistyö Lehtisen kanssa syntyi purjehtijan osallistuttua tietämättään Pihlajalinnan Kauan eläköön elämä -mainoskampanjaan, jossa Lehtisen läheiset kertoivat yllättäen kameroiden edessä, kuinka tärkeä tämä heille on. Lehtisen purjehdusurakan tukeminen konkretisoi ennaltaehkäisevän terveydenhoidon merkitystä.

"Kun 60-vuotias suomalaismies lähtee ilman autopilottia, satelliittiyhteyksiä, säätietoja, elektronisia navigointilaitteita tai edes pysähdyksiä purjehtimaan maailman ympäri, voidaan puhua uskomattomasta hankkeesta. 12 ihmistä on käynyt kuussa, mutta vain yksi purjehtinut vastaavan reissun aiemmin. Vaikka hän onkin huippukunnossa, ei hän myöskään lähde matkaan millään yli-ihmisasenteella uhmaamaan merta ja sen vaaroja, vaan tuntuu suhtautuvan matkaan täysin luonnollisena osana omaa elämäänsä. Meille on kunnia-asia saada auttaa kaksi olympiapurjehtijaa kasvattanutta ja satoja junioreita opettanutta, purjehdusta yksinkertaisesti rakastavaa merikarhua pärjäämään matkallaan. Tapio herättää samalla meidän Kauan eläköön elämä -tarinamme henkiin”, kertoo Pihlajalinnan Pauli Waroma ja toivoo, että myös purjehdusta seuraamattomat saisivat käsityksen Lehtisen purjehduksen mittasuhteista ja vaativuudesta: "Tapion matkan edistymistä kannattaa seurata kisan kotisivuilla ja hänen omalla, julkisella Facebook-sivullaan."

Golden Globe Race starttaa Ranskan Les Sables d’Olonnen satamasta 1. heinäkuuta. LehtisenGaia 36 Masthead sloop -tyyppinen 36-jalkainen S/Y Asteria on kilpailun vanhin vene. Golden Globe Raceen osallistuu 18 purjehtijaa, joista nuorin on 28 ja vanhin 72-vuotias. Helsingfors Segelsällskapin (HSS) ex-kommodorin Tapio Lehtisen mittavan kilpapurjehdusuraan kuuluu myös vuosien 1981-1982 Whitbread Round the World -purjehdus Skopbank of Finland -veneen vahtipäällikkönä.