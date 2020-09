Suomalaistaiteilijan teos elävöittää katukuvaa Kööpenhaminan Amagerissa

Kööpenhaminassa paljastettiin äskettäin suomalaisen Tuukka Tammisaaren seinämaalaus. Maalaus on valmistunut Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tuella, ja se koristaa päätyseinää Amagerin kaupunginosassa Kongedybetin ja Sverigesgaden kulmassa.

Taitelija Tuukka Tammisaari on syntynyt Lahdessa vuonna 1984, mutta asuu ja toimii nykyään Helsingissä. Hän on tunnettu abstrakteista ja usein värikkäistä teoksistaan, joille on ominaista leikkimielisyys ja liike.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto toimii monella tasolla suomalais-tanskalaisten suhteiden edistämiseksi. Apurahat ovat toiminnan olennainen osa, mutta rahasto edistää tanskalaista kulttuuria Suomessa ja suomalaista kulttuuria Tanskassa myös monin muin tavoin.

Kuvaava esimerkki tästä on rahaston lokakuussa 2019 Hanasaaren taidepuistoon lahjoittama arvostetun tanskalaistaiteilijan Jeppe Heinin taideteos Fragmented Circle.

Foto: Jens-Peter Brask

Katso video (Curated by Jens-Peter Brask - @brask007): www.youtube.com/watch?v=3m8W4KtVx-4

Lue lisää Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta: www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/

Rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi, puh. 040 745 1738