Suomalaistaustainen ruotsalaisdekkaristi Hanna Lindberg vierailee Korjaamon Dekkarilauantaissa 16.6.

Suomalaistaustainen, Tukholmassa asuva dekkarikirjailija Hanna Lindberg vierailee Helsingin Korjaamolla järjestettävässä Dekkarilauantai-tapahtumassa 16.6. Lindbergin esikoiskirja STHLM Confidential ilmestyy suomeksi Storytelin kustantamana äänikirjana keskiviikkona 13.6.

Hanna Lindberg on vuonna 1981 syntynyt toimittaja ja kirjailija. Aiemmin Aftonbladetilla ja Metron kolumnistina työskennellyt Lindberg työskentelee nyt digitoimittajana Bonnier Magazinesilla. Lindbergin dekkarit sijoittuvat murroksen keskellä painivaan mediamaailmaan sekä Tukholman huippuravintoloihin ja -yökerhoihin, joita hän seuraa työnsä puolesta.

Vuonna 2015 ruotsiksi ilmestyneen STHLM Confidentialin oikeudet on myyty 11 maahan. Se ja sen vuonna 2017 ilmestynyt itsenäinen jatko-osa STHLM Grotesque ovat saaneet ylistäviä arvioita eri puolilla maailmaa. Lindbergiä on verrattu niin Stieg Larssoniin kuin Jens Lapidukseen, ja häntä on tituleerattu pohjoismaisen jännitysgenren uudeksi tähdeksi.

Linbergin äiti on kotoisin Suomesta, Lappeenrannasta. ”Vietän joka kesä vähintään viikon Suomessa – tapaan sukulaisia ja nautin karjalanpiirakoista ja muista suomalaisista herkuista. Rakastan Suomea ja olen todella innoissani siitä, että kirjani julkaistaan maassa, jossa juureni ovat. Toivon, että suomalaiset kuuntelijat ottavat sarjan omakseen”, Lindberg kertoo.

Suomessa Lindbergin molemmat dekkarit kustantaa Storytel, ja ne julkaistaan nyt äänikirjoina. STHLM Confidential julkaistaan keskiviikkona 13.6. ja jatko-osa STHLM Grotesque lokakuussa. Äänikirjojen lukijana toimii näyttelijä-laulaja Susa Saukko.

Hanna Lindberg osallistuu Korjaamon Dekkarilauantaissa kahteen keskusteluun, joista toinen käsittelee sosiaalista mediaa ja toinen naisten roolia rikoskirjallisuudessa. Dekkarilauantain tarkempi ohjelma on nähtävissä Korjaamon omilla sivuilla.

Lindberg on toimittajien tavattavissa Korjaamolla lauantaina klo 11-12. Haastattelut pyydetään sopimaan etukäteen.