Suomalaisten myyntiosaaminen nousuun – Suomen Ekonomit ja Kaupan liitto perustavat yhdessä School of Sales -myyntikoulun

School of Salesin taustalla on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, joka kokoaa kouluttajiksi Suomen parhaat myynnin osaajat. Myyntikoulun missiona on nostaa myynnin osaamista ja arvostusta ja sitä kautta parantaa Suomen kilpailukykyä ja kasvun edellytyksiä.

Myyntiin tarvitaan lisää taitoa ja resursseja. Myyntityön mielikuva on nostettava sen ansaitsemalle tasolle. School of Sales tekee myyntiosaamisen merkityksen näkyväksi myös yhteiskunnallisesti.

”Työmarkkinoilla on kova tarve korkealle myyntiosaamiselle, mutta koulutusta ei ole ollut saatavilla tai se on hajanaista. Myyntikoulu tarjoaa joustavia oppimisen mahdollisuuksia jo työelämässä oleville sekä työmarkkinoille tuleville”, sanoo Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo.

Suomen Ekonomit edistää valmistuneiden ekonomien osaamista ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia monin tavoin. Myyntikoulu täydentää hyvin Ekonomien laajaa koulutuspalettia.

Kouluttajiksi on kiinnitetty muun muassa myynnin huippunimet Pia Hautamäki, Mikko Honkanen, Petri Parvinen ja Sani Leino. Pia Hautamäki on myynnin tohtori, joka opettaa myynnin johtamista Tampereen ammattikorkeakoulussa. Mikko Honkanen on Vainun toimitusjohtaja ja perustaja, jolla on laaja osaaminen B-to-B-myynnistä. Petri Parvinen on professori, jolla on pitkä kokemus sekä akateemisesta maailmasta että liike-elämästä ja hallitustyöstä. Sani Leino on sosiaalisen liiketoiminnan ja myyntityön pioneeri sekä valmentaja ja tietokirjailija. Lisäksi mukana ovat huippuosaajat Mari Luukkainen, Tanja Piha, Mika Aittamäki, Ilona Ylinampa, Jan Ropponen, Kert Kenner ja Mikko OJ Ojanen.

Kouluttajat jakavat huolen siitä, että suomalaisten myyntiosaaminen on saatava nousuun. Myyntiosaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme koronakriisin runteleman talouden jälleen jaloilleen.

Kaupan alan osaamisen kehittäminen on Kaupan liiton strateginen painopiste. ”Myyntikoulun tarjoamalla koulutuksella voidaan täydentää alan henkilöstön osaamista ja siten kaupan alan yritysten menestystä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

School of Salesin koulutukset ovat avoimia kaikille, jotka haluavat kehittyä myynnin timanttisiksi huippuosaajiksi. Mukaan pääsee esimerkiksi täältä: https://tapahtumat.ekonomit.fi/prospektointi