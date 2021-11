Suomalaisten rakastama Mitä Missä Milloin -kirjasarja loikkaa digiaikaan

Tulevan kevään inspiroivat käsityökirjat 16.11.2021 13:08:16 EET | Tiedote

Islantilaisneuleet ovat nyt suositumpia kuin koskaan. Suomalaiset huippusuunnittelijat ovat tarttuneet haasteeseen ja luoneet upeita kaarrokeneuleita neulojien iloksi. Villasukkamalleissa on onnea ja eksotiikkaa, sillä Niina Laitinen on inspiroitunut matka-aiheista ja muumifanien sukissa seikkailevat Tove Janssonin rakastetut hahmot. Vasenkätiset neulojat saavat vihdoinkin omaan työjärjestykseen sopivan neulekirjan ja myös ompeluharrastajille on luvassa käytännöllisiä teoksia.