Suomalaisten siirtolaisnaisten kohtalot olivat kovia – ihmiskauppaa, päihteitä ja lapsenmurhia avataan Jenni Stammeierin historiateoksessa

Anna Jokinen katosi tanssi-illan jälkeen Torontossa joulukuussa 1913. Keuruulaispiika löytyi henkitoreissaan maissipellosta lähes kolme viikkoa myöhemmin. ”The Mystery of Annie Yokinen” nousi torontolaislehtien etusivuille ja kiinnosti hetken suurta yleisöä. Sitten tapaus unohtui, kuten ajan monet siirtolaiskohtalot.



Tyttö maissipellossa etsii vastauksia Anna Jokisen kohtalon avoimiin kysymyksiin ja vie lukijan 1900-luvun alun mainareita ja lumperjäkkejä kuhiseviin kaupunkeihin, joissa Satiais-Maija myi itseään, Pata-Ässä juotti salakapakassa ja Andersonin Mamma hoiti piioille sikiönlähetyksiä.



Anna oli ennen kuolemaansa sopertanut löytäjälleen jotakin, mutta tämä ei tietenkään ymmärtänyt suomea. Mitä Annalle oli oikein tapahtunut? Väitettiin, että hän oli hypännyt tuntemattomien miesten kyytiin. Pian etsivät kertoivatkin olevansa murhaajan jäljillä.



Lopulta ilmoitettiin, että mitään rikosta ei olisi tapahtunut. Tyttö oli poliisin mukaan ainoastaan eksynyt eikä ”takapajuisena” ymmärtänyt pyytää apua. Tästä huolimatta ruumiinavauspöytäkirjat julistettiin salaisiksi. Miksi?



Jenni Stammeier on toimittaja, joka on aiemmin tehnyt junapummeista kiehtovan sarjan Ylelle ja kirjoittanut kirjan Suomalaiset junapummit - Kulkureita ja kerjäläisiä Amerikan raiteilla.

Jenni Stammeier: Tyttö maissipellossa — Anna Jokisen mysteerikuolema (Docendo 2022), sidottu, 238 sivua.

