Suomalaisten suhtautuminen Venäjään muuttunut kriittisemmäksi

Vielä vuonna 2012 lähes kaksi kolmesta(63 %) suhtautui Venäjään suopeasti, muttasittemmin myönteinen suhtautuminen Venäjää kohtaan on pudonnut noin 30 prosenttiyksikköä.

”Asennekehitys on linjassa muissa länsimaissa havaitun kanssa. Suomalaiset seuraavat verraten tarkoin tapahtumia Venäjällä ja Venäjän toimintaa maailmalla ja reagoivat etenkin kielteisiin ilmiöihin. Viime vuosien suurimmat muutokset on havaittu ajankohtina, joita ovat edeltäneet esimerkiksi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja Syyriassa sekä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyiin kohdistunut murhayritys”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Venäjä-myönteisin ikäluokka ovat yli 65-vuotiaat. Kielteinen suhtautuminen Venäjään on suurempaa, mitä nuorempi vastaaja on.

”On liian aikaista sanoa, onko suomalaisten aiemmin osoittama ymmärtäväinen suhtautuminen Venäjään muuttumassa pysyvämmin torjuvaksi. Viimeksi asenteet heilahtivat hieman myönteisempään suuntaan syksyllä 2018. Syiksi tähän saattoivat riittää aiemmin samana vuonna järjestetyt jalkapallon MM-kisat ja Helsingissä järjestetty Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huipputapaaminen. Pysyvämmän asennemuutoksen puolesta kielii kuitenkin nuorten kriittisempi suhtautuminen Venäjään”, sanoo Haavisto.

43 prosenttia katsoo, ettei kauppasuhteita Venäjään pitäisi heikentää talouteen liittymättömien ongelmien takia. 32 prosenttia on toista mieltä.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

