Suomalaisten vahva kiinnostus Skotlannin luonnonsuojelua kohtaan

Yhteisrahoitteinen luonnonsuojeluyritys Skotlannissa, Highland Titles on julkaissut suomenkielisen version kotisivuistaan sekä palkannut paikallisen myyntihenkilön palvelemaan suomalaisia asiakkaita.

Yritys myy ns. matkamuistotontteja Skotlannista. Pienimpien tonttien koko on 30x30cm ja niiden hinta alle 30 euroa. Asiakkaat saavat tontin mukana oikeuden kutsua itseään Glencoen Lordeiksi tai Ladyiksi ja stailata itsensä sen mukaan. Kyseessä on erittäin suosittu lahjaidea, joka on arvosteltu keskimäärin 9.6/10 riippumattomissa palveluissa kuten Trustpilot, josta on kerääntynyt jo lähes 8000 arvostelua.

Tonttien myynnin tuotot käytetään Highland Titlesin omistamien alueiden suojeluun ja hoitoon luonnonsuojelualueina. Alueista onkin kehittynyt turistien suosimia 4 tähden matkakohteita. Vuoteen 2019 mennessä yli 10 000 ihmistä on jo vieraillut omalla tontillaan. “Useimmat vieraistamme tulevat ulkomailta“ kertoo luonnonsuojelualueita hallinnoiva Steward Borland. “Ihmisiä tulee paljon Amerikasta, jossa asuu Skotlantilaista sukua olevia henkilöitä. Myös Suomi ja muut pohjoismaat ovat hyvin yleisiä vierailijoidemme kotimaita.”

Highland Titles luonnonsuojelualue sijaitsee turisteille ideaalisessa paikassa, vain 15 kilometrin päässä historiallisesta ja kauniista Glencoesta sekä alle 30 kilometrin päässä Fort Williamista, jota pidetään Skotlannin “ulkoilun pääkaupunkina”.

”Maanomistajat haluavat nähdä luonnonsuojelun tapahtuvan käytännössä. Olemme saaneet aikaan todella paljon vuosien mittaan, puiden ja villikukkien kylvämisestä mehiläispesien ja suojien lisäämiseen. Olemme rakentaneet lepakoille ja linnuille pesiä sekä luoneet 3 eekkerin järven ja asuttaneet sen kaloilla.” sanoo Steward Borland.



Viime vuonna meillä vieraili National Geographyn valokuvaaja ikuistamassa villikissan poikasia, joista huolehdimme. Vuonna 2019, työmme päätavoite on ollut turvapaikan luominen siileille, jotka ovat valitettavasti nykyisin uhanalaisia. Tietenkään mikään näistä ei olisi mahdollista ilman Lordiemme ja Ladyjemme tukea. "

Heidi Halonen auttaa tuomaan Highland Titlesiä tunnetuksi Suomessa. “Toivomme että suomalaiset löytävät meidät ja innostuvat kotisivuistamme, ja että upea luonnonsuojeluprojekti jatkaa kasvamistaan sen myötä.”



www.highlandtitles.fi