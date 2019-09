Suomalaisyhtiö digitaalisen silkkitien mahdollistajaksi

Suomalainen innovatiivinen kaupan digitalisoija yhteistyöhön Kiinan valtionyhtiöiden kanssa 13.11.2017 15:46:24 EET | Tiedote

Suppilog Oy ja Kiinan valtion yrityskonserni ITL (Xi’an International Inland Port Investment and Development Group Co Ltd) ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen laajamittaisesta yhteistyöstä.