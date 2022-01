Suomalaisyhtiön kaksi tv-sarjaa myyty maailman suurimmille sisältömarkkinoille – Wasu, ROKU ja DIRECTV näyttävät sarjoja miljoonayleisöille kolmella mantereella

“Love of the Wild - from the Alps to the Arctic, kansainvälinen versio palkitusta Eränkävijät-sarjastamme, julkaistaan Wasu Groupin alustoilla Kiinassa vuonna 2022. Wasu tavoittaa yli 30 miljoonaa kotitaloutta 29 Kiinan maakunnassa. Tämä on meille ja sarjallemme valtava avaus”, vastaava tuottaja Teemu Hostikka sanoo.

Matkustus- ja taikasarja Magic in Lapland, puikoissaan palkittu taikuri Henri Kemppainen, julkaistaan yhdysvaltalaisella ROKU-alustalla tammikuussa 2022. Pohjois-Amerikan johtava alusta tarjoaa alkuperäissarjoja omilla kanavillaan sekä muun muassa Netflixin ja HBO:n sisältöjä miljoonille amerikkalaisille.

Lisäksi DIRECTV on ostanut oikeudet Magic in Laplandiin sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan jakeluun. DIRECTV tarjoaa huippuviihdettä melkein jokaiselle amerikkalaiselle, ja oli ensimmäisiä alustoja, jotka alkoivat julkaista sisältöjä 4K-laadulla jo vuonna 2014.



“Tämä on ensimmäinen kerta, kun sarjaamme lähetetään 4K HDR -laatuisena, mikä antaa suomalaiselle luonnolle ja Henrin huikealle taikuudelle vieläkin enemmän värejä ja syvyyttä. Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä ja jännityksellä odotamme, mihin tämä kaikki vielä johtaa”, Teemu Hostikka kertoo.

Seuraava läpimurto? Vaietut arktiset sodat julkaistaan pian kansainvälisesti

NTRNZ media viimeistelee parhaillaan lähes kolmivuotista tuotantoaan, Vaiettuja arktisia sotia. Se on dokumenttisarja vähemmän tunnetuista toisen maailmansodan tapahtumista arktisella alueella.

“Vaietut arktiset sodat on uuden sukupolven sotadokumentti. Se tarjoaa merkittäviä kenttätutkimuslöytöjä, huippuluokan visualisuutta sekä laajan kansainvälisen asiantuntijakaartin”, Teemu Hostikka sanoo.

Vaietut arktiset sodat on myyty Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan ja sitä levittää Iso-Britannian suurin itsenäinen jakelija TVF international.

“Ensimmäinen jakso on katsottu Ylellä, SVT:llä ja NRK:lla, ja palaute on ollut mykistävää. Näyttää siltä, että kaikki kanavat tulevat näyttämään sarjaa primetime-aikaan vuoden 2022 aikana. Olen varma, että saamme lisää upeita uutisia lähempänä julkaisua”, Hostikka kertoo.





NTRNZ media Oy on sisällöntuotantoon keskittynyt luova talo, jonka arvot nojaavat pohjoisen puhtaaseen luontoon. NTRNZ media tunnetaan parhaiten neljällä Kultaisella Venlalla palkitusta Eränkävijät-tv-sarjasta, sekä sen kansainvälisestä versiosta Love of the Wild. Vuonna 2021 yhtiö sai kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa hopeaa. Tänä vuonna NTRNZ media on Vuoden toimisto -finalisti, sekä 11. kertaa myös Kultainen Venla -finaalissa.

Wasu Digital TV Media Group (Wasu Group) on valtion omistama kulttuurimediateollisuusryhmittymä. Se on yksi Kiinan johtavista uuden median kehitysoperaattoreista noin 30 miljoonalla kaapeli-TV:n kotitaloustilaajalla. Wasun palvelut kattavat noin sata kaupunkia 29 maakunnassa kaapeliverkon ja kolmen suuren teleoperaattorin ja miljoonien internet-käyttäjien kautta. www.wasu.com.cn

ROKU TV on USA:n myydyin älytelevisiokäyttöjärjestelmä. Se tarjoaa pääsyn suoratoistomediasisältöön useista online-palveluista. Elokuusta 2021 alkaen ROKU:n ovat tilanneet yli 55 miljoonaa aktiivista käyttäjää. ROKU:n suoratoistopalveluja käyttävät miljoonat kuluttajat Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja osassa Eurooppaa, kuten Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Ranskassa. www.roku.com

DIRECTV on ollut viihteen edelläkävijä melkein kolme vuosikymmentä. Käynnistyttyään vuonna 1994 DIRECTV on jatkuvasti kehittänyt tuotteitaan, huippuluokkaista sisältöään ja palveluitaan tarjotakseen asiakkailleen alansa johtavaa videotarjontaa. Asiakkaat saavat satelliitin kautta pääsyn alansa parhaiseen kuvaformaattiin ja innostaviin sisältöihin 4K HDR -laadussa. www.directv.com