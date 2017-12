Suomalaisyritykset tekevät tuplahistoriaa

Suomalaisyritysten historiallinen vuosi saa jatkoa, ennustaa luottovakuutusyhtiö Atradius.

Atradiuksen ekonomistien tekemän ennusteen mukaan maksukyvyttömien suomalaisyritysten määrä laskee ensi vuonna seitsemän prosenttia. Jo tälle vuodelle ekonomistit ovat ennustaneet peräti 12 prosentin laskua.

Pelkästään tämän vuoden luvut alittavat ensimmäistä kertaa vuoden 2007 tason, jolloin Atradius alkoi mitata yrityksiä maittain maksukyvyttömyysindeksillä.

Atradiuksen Suomen maajohtajan Juhani Laitalan mukaan nyt eletään historiallista ajanjaksoa, sillä indeksiluku painuu ennusteen perusteella 87:ään. Korkeimmillaan indeksi oli 145:ssä vuonna 2009.

– Suomalaisyritykset ovat hienossa ja harvalukuisessa seurassa eli ”alle satasten” kerhossa. Europan maista Hollanti, Saksa sekä Itävalta ovat omassa kastissaan, ja Suomi on heti neljäntenä, Laitala sanoo.

Hän vertaa suomalaisten tilannetta naapurimaahan Ruotsiin, jossa alle sadan ei päästä ensi vuonnakaan.

Suomalaisyritykset ovat toipuneet nopeasti vuosia kestäneestä taloustaantumasta. Viitteitä paremmasta on saatu bkt:n kasvuennusteista ja esimerkiksi konkurssitilastosta.

– Taustalla on myös tarkka taloudenpito. On yleisessä tiedossa, että puolet yrityksistä on nettovelattomia. Etenkin kotimaan kauppaa tekevät yritykset pystyvät maksamaan laskujaan säntillisesti. Riski kasvaa niillä, jotka ovat riippuvaisia ulkomaisten asiakkaiden maksukyvystä tai –haluista, Laitala arvioi.

Hänen mukaansa maksukyvyn mittaaminen on hyvä ja tärkeä työkalu. Maksukyvyttömyys johtaa yleensä konkursseihin ja asiakasyritysten kannalta luottotappioihin.

Atradius toimii 52 maassa ja yhtiöllä on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.