Suomalaisyritys antaa perheen nimen kuluttajatuotteilleen – ESKIMO-tavaramerkki jää historiaan

Klassinen ESKIMO-brändi ottaa vahvan kannan ruokahävikin vähentämiseksi 11.6.2018 08:37:00 EEST | Tiedote

Kotitalouksien ruokahävikki on yksi suurista kestävän kehityksen haasteista. Siksi yli 50 vuotta vanhan ESKIMO-brändin uusi slogan on ”Vähemmän hukkaa ja hävikkiä = Enemmän aterioita”. Yritysvastuu on otettu brändin omistamassa Fredman Groupissa tosissaan.