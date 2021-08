Suomalaisyritys tuo markkinoille hyönteispohjaisen koiranruoan

Jaa

Suomalaisstartup Alvar Pet tuo markkinoille hyönteispohjaiset koiran kuivaruoat. Saataville tulee kaksi täysravintoreseptiä, joista toisessa hyönteisproteiini on ainoa proteiininlähde, ja toisessa on hyönteisproteiinin lisäksi Itämeren luonnonkalaa.

Hyönteisravinnosta povataan tulevaisuuden suurta trendiä paitsi ihmisten, myös lemmikkien lautasilla. Kaikki eivät ajatusta ötökkäruoasta purematta niele. Eläinlääkäri Henna Söderholm kommentoi yleisiä harhaluuloja.



Alvar Pet kehittää ja myy verkkokaupassaan ympäristöystävällistä koiranruokaa, -herkkuja ja tarvikkeita.



Selvittäessään koiranomistajien asenteita hyönteisruokia kohtaan, yritys kertoo yllättyneensä positiivisesta vastaanotosta. 88 % koiranomistajista olisi valmis kokeilemaan ruokaa, jossa osa tai kaikki proteiinista on hyönteisproteiinia.



Samalla yritys törmäsi useaan “myyttiin”, joita Henna Söderholm, koiran ravitsemukseen syventynyt eläinlääkäri ja yrityksen tuotekehittäjä kommentoi.



1. “Koira tarvitsee kyllä ihan oikeaa lihaa”



“Koira ei tarvitse ravinnostaan tiettyjä raaka-aineita, vaan tiettyjä ravintoaineita. Tasapainoisen ruokavalion voi koostaa erilaisista proteiineista, eikä mitään tiettyä lihaa tarvita”, perustelee Henna Söderholm.



Hyönteisproteiini, jota Alvar Petin ruoat sisältävät, on mustasotilaskärpäsen toukkaa.



“Se on siitä erinomainen proteiininlähde, että mustasotilaskärpäsen toukka sisältää luontaisesti kaikki koiran tarvitsemat aminohapot”, Söderholm kertoo.



Hyönteisruoka voi olla ratkaisu myös allergioista kärsiville koirille. Söderholmin mukaan toukkaproteiini on niin uusi raaka-aine, että yliherkkyydet ovat perinteisiin eläinproteiineihin verrattuna harvinaisia.



2. “Ajatuskin madoista ja toukista ruoassa puistattaa”



Jos kärsii hyönteiskammosta, ajatus niistä koiranruokapussissa varmasti karmii selkäpiitä. Koiranruokaan hyönteiset on lisätty kuitenkin jauhemuodossa.



“Hyönteiset kuivatetaan ja jauhetaan proteiinipulveriksi. Näin saadaan tasalaatuinen raaka-aine”, kertoo Söderholm.



3. “Yäk, eikös ne hyönteiset ruokita ulosteella”



Monet hyönteislajit pystyvät hyödyntämään ravinnokseen milloin mitäkin, ja Alvar Petin reseptiin kuuluva mustasotilaskärpäsen toukka on ruokavalioltaan monipuolisimpia. Luonnonvaraisena se voi syödä lähes mitä tahansa, joten idea ulosteen syömisestä ei ole täysin tuulesta temmattu.



Söderholmin mukaan kasvatettujen toukkien ruokavalioon jätökset eivät kuulu.



“Raaka-ainetoimittajamme kasvattaa hyönteiset syöttämällä niille elintarviketeollisuuden hedelmä-vihanneshävikkiä. Eli toukat harjoittavat kiertotaloutta ja torjuvat hävikkiä.”



4. “Koirani tuskin suostuu ötököitä syömään”



Yleisin kyselyissä toistuva hyönteispohjaiseen kuivaruokaan liittyvä huoli on sen maistuvuus. Viitsiikö sitä kokeilla, jos koira on muutenkin nirso? Eihän koira kadullakaan muurahaisia mutustele.



“Koiranruoan maittavuus on monen tekijän summa, ja raaka-aineiden lähteiden lisäksi makuun vaikuttaa esimerkiksi laatu ja käsittely”, pohjustaa Henna Söderholm. “Hyönteisruoat ovat saaneet makutesteissä hyviä tuloksia muihin ruokiin verrattuna.”



Alvar Pet onkin niin varma tuotteensa maittavuudesta, että antaa ruoalle täyden makutakuun.