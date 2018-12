Suomeen 6 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Keskuskauppakamarin Linnainmaa: Ympäristöasioille saatava yhden luvan ja luukun periaate 29.11.2018 14:54 | Tiedote

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Ympäristöministeriössä valmisteltu lakiesitys perustuu hallitusohjelman tavoitteisiin lupien sujuvoittamisesta. Lakiesitys on oikeansuuntainen, mutta riittämätön, arvioi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Hänen mukaansa seuraavan hallituksen on ryhdyttävä ripeisiin toimiin lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi luomalla yhden luvan ja luukun periaatteeseen perustuvan menettelyn. Tämä edellyttää hajanaisen ympäristölainsäädännön yhtenäistämistä yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.