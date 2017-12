Suomeen ennätysmäärä ERC Consolidator Grant -rahoituksia

13.12.2017. Euroopan tutkimusneuvosto ERC on julkistanut tulokset vuoden 2017 Consolidator Grant (CoG) -hausta. Suomeen saatiin kaikkiaan 12 rahoitusta, mikä on yksittäisessä ERC-hakukierroksessa paras tulos Suomelle tähän saakka. Suomen onnistuminen ERC:n rahoitushauissa on hienoisesti parantunut koko EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmakauden ajan. Consolidator Grant -rahoitus on tarkoitettu tutkijanuran keskivaiheessa olevalle ryhmänjohtajalle ainutlaatuisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Rahoitus on laajuudeltaan 2-2,75 miljoonaa euroa viidelle vuodelle.

Kaksi uutta taustaorganisaatiota rahoituksen piiriin

Viisivuotisen Consolidator Grant -tutkimusrahoituksen saivat Anu Kankainen, Anna Kuparinen, Mikko Salo ja Heikki Tuononen Jyväskylän yliopistosta, Johanna Kantola, Pipsa Saharinen, Jörg Tiedemann, Tuomas Tahko ja Kaius Tuori Helsingin yliopistosta, Miina Rautiainen Aalto-yliopistosta, Cecilia Sahlgren Åbo Akademista ja Ville-Veikko Telkki Oulun yliopistosta.

Consolidator Grant -rahoituksen hakumenettely on kaksivaiheinen. Arvioinnin toiselle kierrokselle ylsi tällä kertaa 18 suomalaishakijaa, joista 12 sai rahoituksen (67 %). Suomen tutkijoiden onnistuminen oli tänä vuonna sama kuin haussa keskimäärin, noin 13 prosenttia hakijoista sai rahoituksen. Tulos on erinomainen verrattuna aiempiin vuosiin. Toisen vaiheen onnistumisprosentti on aiemmin vaihdellut 16−35 prosentin välillä.

Menestys Starting Grant -haussa on ollut tasaisempaa. Hakukierroksittain Suomeen tulleiden rahoitusten määrä on vaihdellut viiden ja kahdeksan välillä. Tänä vuonna EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman perustutkimukseen tarkoitettua Consolidator ja Starting Grant -rahoitusta on tullut Suomeen yhteensä noin 34 miljoonaa euroa.

”Ilahduttavaa on, että tämän vuoden haussa Suomeen saatiin kaksi uutta ERC-rahoituksen taustaorganisaatiota: Luonnonvarakeskukseen tuli Starting Grant ja Åbo Akademiin Consolidator Grant -rahoitus. Tilastojen valossa näyttäisi, että tutkijat myös hyötyvät Suomen Akatemian järjestämästä haastattelukoulutuksesta”, kertoo tiedeasiantuntija ja ERC:n kansallinen yhteyshenkilö Annika Raitala Suomen Akatemiasta.

”Yli kymmenen Suomessa toimivaa tutkijaa on onnistunut tähän mennessä uusimaan ERC-rahoituksensa. Tämä osoittaa, että nämä kilpailussa menestyvät tutkijamme ovat tieteen eturintamassa Euroopassa ja pystyvät uudistamaan tutkimustaan jatkuvasti”, sanoo johtava tiedeasiantuntija ja ERC:n kansallinen yhteyshenkilö Hannele Lahtinen Suomen Akatemiasta.

Consolidator Grant -rahoituksen saanut Mikko Salo sai jo toisen ERC-rahoituksensa – ”Toinen hakukerta oli vaikeampi”

Professori Mikko Salo Jyväskylän yliopistosta menestyi Consolidator Grant -haussa ja sai näin toisen ERC-rahoituksensa. Salolla oli ERC:n Starting Grant -rahoitus vuosina 2012−2017. Mikko Salon tutkimushanke ”Inverse boundary problems: toward a unified theory” käsittelee inversio-ongelmien matemaattista teoriaa ja se liittyy kuvantamismenetelmien, kuten-, röntgen-, magneetti- tai ultraäänikuvauksen matemaattisiin malleihin.

”Toinen hakukerta oli vaikeampi. Olin saanut ERC:ltä rahoitusta jo kerran aikaisemmin. Nyt oli perusteltava entistä paremmin oma tutkimusideani ja miksi tarvitsin toisen rahoituksen”, Salo sanoo.

ERC-menestykseen vaaditaan Salon mukaan loistava hakemus, jossa on erinomainen ja kunnianhimoinen tutkimusidea ja hakemuksesta on heijastuttava innostus tutkimuksen tekemiseen. Omaa hakemustaan Salo alkoi valmistella yli vuosi ennen varsinaista hakuaikaa.

Suomen Akatemian järjestämästä haastattelukoulutuksesta oli Salolle apua. Hän kiittelee, että koulutus oli järjestetty hyvissä ajoin, jolloin haastatteluihin valmistautuminenkin tuli aloitettua riittävän ajoissa. Kouluttajien ja muiden osallistujien antama palaute oli arvokasta ja hyödyllistä.

Lue Mikko Salon haastattelu kokonaisuudessaan Akatemian verkkosivuilla.

Suomen menestys ja tilastot ERC Consolidator Grant -rahoitushaussa 2017



- 12 rahoitusta Suomeen

- Rahoitukset kotiorganisaatioittain: Helsingin yliopisto 5, Jyväskylän yliopisto 4, Aalto 1, Oulun yliopisto 1, Åbo Akademi 1

- Rahoitus Suomeen noin 22,6 miljoonaa euroa

- Rahoitus tutkimusaloittain/ERC-paneeleittain: 5 fysiikka ja insinööritieteet (PE), 4 bio-, ympäristö- ja terveystieteet (Life Sciences, LS), 3 sosiaali- ja humanistiset tieteet (SH)

- Rahoitetuista tutkijoista 6 naista, 6 miestä

- Suomalaisten hakijoiden onnistumisprosentti oli 13,2 %, eli sama kuin haussa keskimäärin 13,2%.

Suomen menestys ja tilastot ERC Starting Grant -rahoitushaussa 2017



- 7 rahoitusta Suomeen

- Rahoitukset kotiorganisaatioittain: Helsingin yliopisto 4, Aalto 1, Luonnonvarakeskus (Luke) 1, Oulun yliopisto 1

- Rahoitus Suomeen tästä hausta noin 11 miljoonaa euroa

- Rahoitus tutkimusaloittain/ERC-paneeleittain: 4 sosiaali- ja humanistiset tieteet (SH), 3 fysiikka ja insinööritieteet (PE)

- Rahoitetuista tutkijoista 6 naista, 1 mies

- Starting Grant 2017 oli ensimmäinen ERC-hakukierros, jossa ei saatu Suomeen yhtään rahoitusta bio- ympäristö- ja terveystieteiden (LS) aloille

- Suomalaisten hakijoiden onnistumisprosentti 8,2 %, mikä on alhaisempi kuin haussa keskimäärin 13,2 %.

Suomessa vuoden 2017 ERC-hauissa rahoitetut tutkijat:

Starting Grant:



- Parinya Chalermsook, Aalto: Novel Algorithmic Techniques through the Lens of Combinatorics (PE6)

- Josephine Hoegaerts, University of Helsinki: voCAL articuLations Of Parliamentary Identity and Empire (SH5)

- Maria Lasonen-Aarnio, University of Helsinki: Competence and Success in Epistemology and Beyond (SH4)

- Mari Pihlatie, University of Helsinki: From processes to modelling of methane emissions from trees (PE10)

- Katja Rinne-Garmston, LUKE: Towards Understanding the Impact of Climate Change on Eurasian Boreal Forests: a Novel Stable Isotope Approach (PE10)

- Anna-Kaisa Salmi, University of Oulu: Domestication in Action - Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction (SH6)

- Marja Vierros, University of Helsinki: Digital Grammar of Greek Documentary Papyri (SH5)

Consolidator Grant:



- Anu Kankainen (JY): Masses, isomers and decay studies for elemental nucleosynthesis (PE2)

- Johanna Kantola (HY): Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament's party groups (SH2)

- Anna Kuparinen (JY): Complex eco-evolutionary dynamics of aquatic ecosystems faced with human-induced and environmental stress (LS8)

- Miina Rautiainen (Aalto): From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra (LS9)

- Pipsa Saharinen (HY): Development of antagonists of vascular leakage (LS4)

- Cecilia Sahlgren (ÅA): The integration of cell signalling and mechanical forces in vascular morphology (LS9)

- Mikko Salo (JY): Inverse boundary problems: toward a unified theory (PE1)

- Tuomas Tahko (HY): The Metaphysical Unity of Science (SH5)

- Ville-Veikko Telkki (OY): Ultrafast Laplace NMR (PE4)

- Jörg Tiedemann (HY): Cross-Lingual Language Grounding - Natural Language Understanding with Multilingual Supervision (PE6)

- Heikki Tuononen (JY): Small Molecule Activation by Main-Group Compounds (PE5)

- Kaius Tuori (HY): Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition (SH2)



Lisätietoja

ERC:n tiedote rahoitetuista tutkijoista