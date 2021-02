Suomeen ensimmäinen hiilinegatiivinen vaatekauppa: Uusi Ninyes tähtää maailman vastuullisimmaksi muodin kauppapaikaksi

Suomalainen Ninyes avaa “Euroopan vastuullisimman vaatekaupan” ja vastaa käytettyjen vaatteiden voimakkaasti kasvavaan kysyntään uudella digitaalisella alustalla. Ninyes on uusi, Suomesta ponnistava käytettyjen vaatteiden kauppapaikka, joka keskittyy vain alunperinkin vastuullisesti valmistettuihin vaatteisiin ja alkuvaiheessa lastenvaatteisiin. Ninyesin palvelussa voi ostaa ja myydä käytettyjä vaatteita suoraan kuluttajalta kuluttajalle tai käyttää helppoa myyntipalvelua, jossa Ninyes hoitaa kaikki vaatteen myyntiin liittyvät asiat.

Ninyesin tavoitteena on olla maailman vastuullisin muodin kauppapaikka. Käytännössä se merkitsee kolmea asiaa: 1) Myyntiin otetaan vain jo alunperin vastuullisesti tuotettuja vaatemerkkejä, 2) myynnissä on vain käytettyjä vaatteita, 3) Ninyesin toiminta on hiilinegatiivista, ensimmäisenä vaatekauppana Suomessa.

Käytettyjen vaatteiden markkinan on ennustettu kolminkertaistuvan lähivuosien aikana. Vuonna 2019 alan kasvu oli 21 kertaa nopeampaa kuin uusien vaatteiden myynnin kasvu ja koronan aikana kasvu on tuoreimpien tietojen mukaan vain kiihtynyt. USA:ssa, josta on tällä hetkellä saatavilla tarkinta tutkimustietoa, markkinan on ennustettu kasvavan nykyisestä n. 25 miljardin euron luokasta n. 75 miljardiin euroon vuosikymmenen loppuun mennessä (lähde: Thredup / GlobalData 2020).

“Käynnistimme Ninyesin pitkän kehitystyön jälkeen vasta pari viikkoa sitten ja niin palaute kuin kaupan vilkkauskin on yllättänyt meidät erittäin positiivisesti. Vaikuttaa siltä, että moni kuluttaja etsii nyt entistä enemmän käytettyjä vaatteita ja samalla hakee fiksumpia ratkaisuja esim. Facebookin kirppareille, joissa myyminen ei aina ole kovin käyttäjäystävällistä”, kertoo Ninyesin toimitusjohtaja Elina Aho.

Alan kasvua ajaa erityisesti koko muotikaupan digitalisoituminen ja kuluttajien nopea herääminen muotiteollisuuden ongelmiin niin ympäristökuormituksen kuin kyseenalaisten työolojenkin osalta. Tämä on johtanut sekä vastuullisempien ratkaisujen etsimiseen uusien vaatteiden osalta että kiinnostuksen kasvamiseen kierrätyksen osalta.

Myös vastuullisesti ajattelevat vaatebrändit ovat alkaneet miettiä ratkaisuja oman merkkisten käytettyjen vaatteiden myynnin kehittämiseen. Suomessa erityisesti lastenvaatteista tunnettu Mainio on ensimmäisten joukossa lähtenyt ratkaisemaan omien käytettyjen Mainioiden myynnin ja ostamisen helpottamista ja käynnistynyt yhteistyön Ninyesin kanssa heti alusta pitäen.

“Mainion vaatteet on suunniteltu ja tehty kestämään elämää ja leikkejä. Toivomme, että jokainen vaate löytäisi uuden leikkijän käyttöön aina uudelleen ja uudelleen”, kertoo Mainion toimitusjohtaja Johanna Vaissi. “Ninyesin palvelun kautta voimme tarjota asiakkaillemme loistavan mahdollisuuden palauttaa jo rakastetut Mainiot kiertoon. Samalla asiakkaamme voivat tienata niistä rahaa. Vastuullisuus on olennaista Mainiossa ja olemme jo pitkään halunneet löytää väylän käytettyjen Mainioiden kierrättämiseen. Ninyes on meille tähän luonteva ja erinomainen kumppani. Kun he lähestyivät meitä yhteistyöajatuksella, halusimme heti lähteä mukaan.”, hän jatkaa.

Ninyesin alusta mahdollistaa vastuullisille vaatebrändeille helpon tavan kehittää omaa käytettyjen kauppaansa. Mainion lisäksi myös vain vastuullisiin uusiin lastenvaatteisiin keskittynyt verkkokauppa Punavuoren peikko on aloittanut yhteistyön Ninyesin kanssa.

Uudet konseptit kasvattavat vauhdilla käytetyn muodin kauppaa

Alan nopein kasvu maailmalla tulee tällä hetkellä uusista, digitaalisista alustoista. Ja juuri erityisesti kuluttajien väliseen kauppaan keskittyneet kierrätysalustat ovat nyt valtavassa myötätuulessa. Ninyesiä vastaavia palveluja ovat mm. ranskalainen alan pioneeri Vestiaire Collective, amerikkalainen Thredup ja suomalainen Zadaa, jonka myynti on lähes tuplaantunut vuosittain.

“Näiden uusien alustojen ehdottomana etuna on asiakaskokemus, joka vastaa uusien vaatteiden verkkokauppaa. Myös tuotteiden määrän runsaus ja mielenkiintoisena uutena asiana kierrätykseen nyt liittyvä coolius avittavat alan nopeaa kasvua. Maailmalla on tällä hetkellä havaittavissa ehkä hieman sama ilmiö kuin ruotsalaisten parin vuoden takaisessa “flygskam” jutussa. Uusilla vaatteilla ei enää kehdata samalla lailla ylpeillä somessa, mutta käytetty vaate nostetaan innolla postauksiin, pohtii Ninyesin toinen perustaja Mikko Siukosaari.

Ninyes on nyt käynnistänyt toimintansa Suomessa ja pyrkii laajentumaan muihin Euroopan maihin myöhemmin tänä vuonna.

