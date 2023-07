Suomeen kaksi palkintoa Euroopan suurimmassa nuorten yrittäjyyskilpailussa

Tapahtumassa kilpailleet nuoret ovat osallistuneet kotimaissaan Company of the Year -ohjelmaan, joka Suomessa tunnetaan nimellä Vuosi yrittäjänä. Tätä NYT-yhdistyksen tuottamaa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa opetetaan ympäri Suomea yläkouluissa, 2. asteella ja korkea-asteella.

Gen-E -tapahtuman taustalla on Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -yhdistyksen katto-organisaatio Junior Achievement Europe (JA Europe) sekä tämän vuotinen järjestäjä JA Türkiye.

Kilpailuun osallistui satoja nuoria yli 40 maasta. Kilpailevat joukkueet oli valittu lukuvuonna 2022-23 yli 390 000 opiskelijan joukosta. Tapahtumaan osallistuivat myös ​EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager sekä FedEx Express Europen toimitusjohtaja Karen Reddington.

Startup-yrityskategorian voitto Suomeen

Jännittävä ajatus- ja luovuuspeli matemaattisella konseptilla; innovatiivinen apusovellus neurodiversiteettien tukemiseen; urheilusuojasarja, joka on erityisesti suunniteltu naisen vartalolle; tiedonkeruutyökalu maanalaisen infrastruktuurin mittaukseen – muun muassa näitä palkittiin GEN-E-kilpailussa.

Gen-E:n pääpalkinnot voittivat:

• Isometricks (Kreikka), Vuoden yritys -pääpalkinto lukioasteella

• Toteuma (Suomi), Vuoden startup-yritys korkeakoulutasolla

• Mindcore (Isle of Man), Vuoden innovaatio -palkinto yläasteen tasolla

• Tiaki (Iso-Britannia), Vuoden innovaatio -palkinto yliopistotasolla

Suomesta mukana yritykset Vapu NY ja Toteuma NY

Suomea tapahtumassa edustivat kaksi tiimiä, jotka voittivat huhtikuussa Vuosi yrittäjänä -opiskelijoiden valtakunnallisen kilpailun Helsingissä huhtikuussa. Finaalia edelsi yli 10 semifinaalia eri puolilla Suomea.

Ammattiopisto Tavastialla opiskelevien nuorten yritys Vapu NY järjestää aktiviteetteja yksin ja palvelukodeissa asuville ikäihmisille. Vapu NY:n liikeidean tavoitteena on aktivoida yhteiskuntamme iäkkäämpiä ikäluokkia. Yhtiön osakkaat ovat tarttuneet vahvasti ja intohimolla havaitsemaansa ongelmaan ja kehittäneet siihen ratkaisun, joka yhdistää teknologian ja ihmiskontaktin. Liikeidean ympärille on muodostettu moniosaava tiimi ja yhteistyöverkosto.



Vapu NY:n tiimin jäsen Joseph Munyandamutsa voitti tapahtumassa erityispalkinnon johtamistaidoista ja -potentiaalista. Joseph iloitsi kunnianosoituksesta ja kertoi, että tapahtumassa on ollut todella antoisaa tutustua muihiin nuoriiin yrittäjiin eri maista.



”Hienoa nähdä niin monta innostunutta ja kunnianhimoista nuorta yrittäjää. Ja kiva saada myös Suomelle näkyvyyttä!”, Joseph Munyandamutsa sanoi.



Startup-pääpalkinnon voittaneen Toteuma NY:n muodostaa Jyväskylän yliopistossa opiskeleva tiimi. Toteuma NY tarjoaa maanalaisen sähkö-, internet-, lämpö-, vesi- yms. infrastruktuurin paikannuspalvelua. Toteuman liikeidea vastaa aitoon tarpeeseen yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla. Liiketoimintamalli on pureksittu maallikolle ymmärrettävään muotoon, markkinaa on tutkittu ja selkeä kohderyhmä on löytynyt. Suunnitelma on jo edennyt pitkälti käytäntöön, ja yritys visioi myös tulevaa.

Nuoret saivat vinkkejä yrityselämän ammattilaisilta

GEN-E -tapahtumassa nuoret osallistuivat tuomareiden haastatteluihin, verkostoituvat muiden opiskelijoiden kanssa ja esittelivät yrityksiään messutapahtumassa Istanbulissa. JA Europen toimitusjohtajan Salvatore Nigron mukaan JA-verkoston missiona on mahdollistaa Euroopan nuorille sellaisia taitoja ja ajattelutapoja, joilla he voivat saada yhteisöjä menestymään ja ehkäistä syrjäytymistä. ”Gen-E 2023 -voittajat ovat inspiraationa kaikille nuorille eurooppalaisille”, Nigro toteaa.



Tietoja Gen-E -tapahtumasta



Vuonna 2024 Gen-E järjestetään Cataniassa, Italiassa. Lisätietoja www.gen-e.eu

JA Europe -verkosto tarjosi viime lukuvuotena nuorille yli 6,6 miljoonaa oppimiskokemusta.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Kaisa Huikuri, viestintäjohtaja, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, 045 773 49347, kaisa.huikuri@nuortennyt.fi



Tietoa JA Europesta ja GEN-E-kilpailusta:

Minna Melleri, Chief of Advocacy and Growth, JA Europe, minna@jaeurope.org