Suomeen kuusi mitalia agilityn PM-kilpailuista

Yksilökilpailusta kolme palkintosijaa, joista kaksi historiallisia

Agilityn PM-kilpailuiden yksilökilpailussa suomalaiset ylsivät kolmesti mitaleille:

intermediate-kokoluokassa kultaa saavuttivat Katariina Kuiro ja bordercollie Wendi (Sawon Agilityurheilijat),

intermediate-kokoluokassa pronssia Riina Kellman ja bordercollie Kiksi (Run for Fun Agility Team) sekä

medeissä hopeaa Eeva Ihatsu ja keskikokoinen villakoira Ville (Järvenpään agilityurheilijat).

Kuiron ja Kellmanin mitalit jäävät historiaan ensimmäisinä laatuaan, sillä intermediate-kokoluokka otettiin kansainvälisesti käyttöön vasta tänä vuonna. Kyseinen kokoluokka on tarkoitettu 43-48 senttiä korkeille koirille, jotka ovat aiemmin kuuluneet suurimpaan maksi-kokoluokkaan.

Makseissa tuloslistalla korkeimmalle ylsivät vihtiläinen Marjo Korander ja bordercollie Hupi kuudennella sijallaan. Minien paras suomalainen oli espoolainen Iida Vakkuri shetlanninlammaskoira Helkan kanssa. Heidän sijoituksensa oli viides, ja vain 0,05 sekunnin erolla Vakkuriin ja Helkaan kuudennelle sijalle ylsivät Janne Grönroos ja shetlanninlammaskoira Sim, jotka edustavat Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajia.

Intermediate-koirakoille myös joukkuekultaa

Myös joukkuekilpailussa suomalaiset intermediate-koirakot osoittautuivat Pohjoismaiden parhaimmiksi ja voittivat kultaa. Joukkueeseen kuuluivat Kuiro ja Wendi, Kati Immonen ja bordercollie Ice (Pakankylän Agilityseura) sekä Jaana Leino ja australianpaimenkoira Tyyne (Rauman Käyttö- ja Seurakoirat).

Sekä yksilö- että joukkuekultamitalit saavuttanut Kuiro kertoo voittojen tuntuneen uskomattomilta: "Fiilis on mitä parhain. Vaikea tätä on uskoa todeksi. Kahdesta kultamitalista en uskaltanut edes haaveilla. Joukkueen mahdollisuudet tiesin, mutta yksilökultaa en pitänyt realistisena. Arvelin vain, että mitaliin voisi olla mahdollisuus jättionnistumisen myötä."

Kuiro onnistui viikonlopun aikana tekemään koirakon omaa, varmaa agilitya ja etenkin finaaliradoilla kaikki osui nappiin: "Sain tehtyä sopivat suunnitelmat Wendin vahvuuksille ja yhteistyö radoilla oli saumatonta. "

Moni Wendin ominaisuus tekee siitä maailmanluokan agilitykoiran: "Wendin parhaita ominaisuuksia ovat muun muassa hyvä hermorakenne, kiihdytykset, kropankäyttö, vahva esteosaaminen, itsenäisyys, reagointikyky ja ohjaajan kanssa sataprosenttinen yhteistyö", Kuiro kertoo.

Minit uusivat PM-kultansa, turkulaisvoittoiselle medijoukkueelle pronssia

Suomen minijoukkue puolestaan uusi PM-kultansa viime vuodelta. Tämän vuoden joukkueessa olivat mukana Iida Vakkuri ja shetlanninlammaskoira Helka, vaasalaiset Janika Majasaari ja kääpiövillakoira Nacho sekä vihtiläiset Sanni Kariniemi ja shetlanninlammaskoira Megs, joista Vakkuri ja Kariniemi olivat osa myös vuoden 2022 kultajoukkuetta.

Medien joukkuekilpailussa Suomi ylsi pronssille. Mitalijoukkueeseen kuuluivat turkulaiset Maria Sori ja cockerspanieli Daim sekä Suvi Reini ja keskikokoinen villakoira Ruben ja lohjalaiset Emmiina Abrahamsson ja shetlanninlammaskoira Cromi.

Toiminnanjohtaja kiittelee kisaajia menestyksestä ja korostaa koirien hyvinvoinnin merkitystä

Agilityliiton toiminnanjohtaja Tytti Käyhkö iloitsee Suomen menestyksestä viikonloppuna: "Näimme kaikissa kokoluokissa vakuuttavaa tekemistä. Suomi on upealla tavalla ottamassa uutta intermediate-kokoluokkaa haltuun ja mineissä taas kokeneet konkarit toivat ansaitun kullan jälleen kotiin. Tämä viikonloppu lupaa hyvää lokakuisia MM-kisoja ajatellen! "

Käyhkö on tyytyväinen myös hyvin sujuneiden PM-kilpailuiden järjestelyihin, jotka saivat kilpailijoilta ja yleisöltä paljon kiitosta: "Tällaisten kilpailuiden järjestäminen on aina iso rutistus, johon osallistuu kymmeniä ihmisiä. Erityisesti vapaaehtoisten panos on elintärkeä Agilityliitolle ja koko lajille."

Tulosmenestyksen lisäksi Agilityliitto ja yhteistyökumppani noname halusivat nostaa esille erityisen kauniisti koiraansa kohdelleita ohjaajia, jotka nauttivat silminnähden yhteistyöstä koiransa kanssa. Toinen kilpailuiden tuomareista, Esa Muotka, valikoi kilpailijoiden joukosta neljä palkittavaa, joista yksi oli suomalainen Sanna Harjunpää. Lisäksi Marjo Koranderin lapsi palkittiin kilpailun mieleenpainuvimpana kannustajana.

Toiminnanjohtaja Käyhkö pitää jaettuja palkintoja tärkeänä ja konkreettisena osoituksena siitä, että agilityssa koiran hyvinvointi tulee asettaa aina korkeimmalle: "Tällä tavoin Agilityliitto ja noname halusivat kansainvälisesti nostaa esille hyvän koiranpidon tärkeyden myös huippu-urheilutasolla. Koirat mahdollistavat meille agilityn harrastamisen ja pyytteettömästi haluavat tehdä ohjaajiensa kanssa yhteistyötä, joten niitä täytyy aina kohdella parhaimmalla mahdollisella tavalla."

Kaikki PM-kilpailuiden mitalistit ja tulokset löytyvät kilpailuiden kotisivuilta osoitteesta https://nac2023.com/champions2023/ . Parhaiten kilpailuissa pärjäsi Ruotsi, joka voitti kuusi yksilö- ja kaksi joukkuemitalia. Norjalle mitaleja riitti kuusi ja Tanskalle neljä.

Agilityn SM-kilpailut käydään Jyväskylässä 25.-27. elokuuta ja MM-kilpailut Tšekin Liberecissä 4.-8. lokakuuta. Vuonna 2026 agilityn MM-kilpailut järjestetään Turussa.