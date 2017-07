Suomeen syntyi uusi korkean teknologian kasvuyritys

VersoVentures Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut sijoittamaan isommista yrityksistä irrotettaviin liiketoimintoihin sekä jo merkittävää liikevaihtoa tekeviin kasvuyrityksiin Euroopassa. Sijoituskohteiden liikevaihto on tyypillisesti 1-30 miljoonaa euroa. VersoVentures pyrkii kiihdyttämään yhtiöiden kasvua aktiivisella osallistumisella kasvun rakentamiseen sekä toimimalla kasvuhyppäysten mahdollistajana mm. yrityskauppojen avulla.