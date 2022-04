Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2022 -äänestys päättyy vappuaattona

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2022 -listaus perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, johon on kutsuttu yli 1000 ruokakulttuurin vaikuttajaa. Heidän joukossaan on ravintoloitsijoita, kokkeja ja keittiömestareita, salityöntekijöitä, alaa seuraavia journalisteja sekä alkoholi- ja ruoka-alojen ammattilaisia.

Suurin osa äänestyksissä viime vuosina menestyneistä ravintoloista on selviytynyt kahden viime vuoden ajan koko toimialaa koetelleista koronasuluista ja -rajoituksista

”Ravintoloiden uusi normaali hakee muotoaan synkän parivuotisen jälkeen. Ravintoloita on poistunut, mutta yllättävän paljon on auennut uusia – myös sellaisia, joilla on erinomaiset eväät nousta tämän vuoden listalle”, Viiden Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki sanoo.

Monet ravintolat ovat kuitenkin joutuneet pohtimaan moneen kertaan uusia ansaitsemisen malleja ja hiomaan konseptejaan.

”Vaikka synkät vuodet karkottivat alalta tekijöitä työvoimapulaksi asti, ravintolat edustavat kuitenkin uskoa tulevaan. Ne tarjoavat jatkossakin ihmisille paikan tavata toisiaan sekä nautintoja arkeen ja juhlaan”, Risakki muistuttaa.

Viisi Tähteä järjestää Suomen 50 Paras Ravintolaa -äänestyksen jo 14. kerran. Tulosten julkistamisen yhteydessä paljastetaan myös listan sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat sekä ravintola-alalla ansioitunut henkilö joka palkitaan tittelillä Ammattilaisten ammattilainen 2022. Äänestyksessä on myös yhdeksän eri alakategoriaa.

“Odotamme suurella mielenkiinnolla, miten innokkaasti alan ammattilaiset ovat ehtineet käydä ravintoloissa koronarajoitusten päättymisen jälkeen. Varsin hyvää lupaa se, että osallistuminen äänestykseen on jo tässä vaiheessa ollut vilkkaampaa kuin vuosi sitten”, sanoo tulospalvelusta vastaava Viiden Tähden toimituspäällikkö Heikki Kähkönen.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa on maan arvostetuin ja luotettavin ravintolalistaus

Viisi Tähteä käynnisti Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen vuonna 2004. Kaikki ykkössijat ovat menneet helsinkiläisille ravintoloille.

Alkuvuosina kärkipaikkaa piti peräti seitsemän kautta Hans Välimäen luotsaama Chez Dominique. Vuonna 2011 paras oli Farang ja 2012 Olo. Listaus oli tauolla vuodet 2013–2017.

Parhaimmaksi ravintolaksi alan ammattilaiset valitsivat vuosina 2018 ja 2019 Grönin. Vuosina 2020 ja 2021 ykkönen oli Palace.

”Suomen 50 parasta ravintolaa on selkeästi arvostetuin ja luotettavin ravintolalistaus Suomessa. Perustuuhan se satojen alan ammattilaisten arvioon. Listan julkistaminen saa koko ravintola-alaa seuraavan median ja alan ammattilaisten huomion”, Rislakki perustelee.

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako Gastro Helsinki 2022 -messuilla 18. toukokuuta

Äänestys päättyy vappuaattona 30. huhtikuuta kello 24, jolloin äänestyslomake sulkeutuu.

Äänestys huipentuu keskiviikkona 18. toukokuuta klo 15.30 Gastro-messuilla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään julkistukseen, joka nähdään myös suorana Viiden Tähden YouTube-kanavalla 18.5.2022 klo 15.15 alkaen.

Äänestyksen ja listauksen toteuttaa Viisi Tähteä Media. Pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Kumppaneina ovat FREX-perunat ja -kananmunat, Wihurin Metro-tukku ja Quandoo-pöytävarausjärjestelmä.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat

2004 Chez Dominique, Helsinki

2005 Chez Dominique, Helsinki

2006 Chez Dominique, Helsinki

2007 Chez Dominique, Helsinki

2008 Chez Dominique, Helsinki

2009 Chez Dominique, Helsinki

2010 Chez Dominique, Helsinki

2011 Farang, Helsinki

2012 Olo, Helsinki

2018 Grön, Helsinki

2019 Grön, Helsinki

2020 Palace, Helsinki

2021 Palace, Helsinki